Prima della partita Juventus-Inter (poi posticipata al 13 maggio) Massimo Moratti ha concesso un'intervista molto interessante alla 'Gazzetta dello Sport'. L'ex Presidente dell'Inter si è soffermato su tanti argomenti, facendo un piccolo riferimento all'attuale Juventus-Inter ma, inevitabilmente, anche al famoso incontro del 1998. Ancora sono vive le polemiche in merito al presunto contatto da rigore fra il difensore della Juventus Mark Iuliano e la punta dell'Inter Ronaldo, che non venne sanzionato dall'arbitro Ceccarini.

A tal riguardo Moratti ha dichiarato "non credo che il Var avrebbe cambiato il risultato di Juventus-Inter del '98 in quanto dietro a tale tecnologia c'è un arbitro che decide". Ennesima polemica dell'ex Presidente dell'Inter nei confronti della società bianconera, con una dichiarazione che sembra voler sottolineare come la Juventus all'epoca controllasse la classe arbitrale. Lo stesso Moratti ha poi parlato anche dell'Inter attuale, facendo tanti elogi al tecnico dell'Inter Antonio Conte.

'Il passato di Antonio Conte alla Juve? Sono pur sempre quello che aveva scelto Lippi'

Massimo Moratti ha riempito di elogi Antonio Conte, sottolineando come sia attualmente il valore aggiunto della squadra. Ha poi dichiarato che lo conosceva molto bene prima che arrivasse all'Inter ma, in ogni caso, l'ha sorpreso per il modo di motivare i giocatori. Ha poi dichiarato: "Il passato alla Juve di Antonio Conte?

Sono pur sempre quello che aveva scelto Marcello Lippi". L'ex presidente interista infatti, dopo i trionfi di Lippi alla Juventus, lo portò all'Inter anche se il toscano non riuscì a ripetere i successi bianconeri a Milano. Si è poi soffermato sul mercato effettuato dalla società, confermando di essere rimasto stupito per le decisioni della società di cedere Icardi, Nainggolan e Perisic la scorsa estate.

Moratti su Lukaku e Martinez

Massimo Moratti ha poi aggiunto che bisogna dare ragione a Marotta, Ausilio e Conte in quanto sono riusciti a portare un grande giocatore come Romelu Lukaku. Proprio Moratti, in merito alla punta belga, ha dichiarato: "È un leader, generoso ma dalle spalle grandi. Se poi ci aggiungiamo che segna parecchio...". Infine non è mancato un riferimento al compagno del settore avanzato di Romelu Lukaku, ovvero Lautaro Martinez. La punta argentina non sta passando un grande momento di forma ma Moratti è convinto che a breve tornerà a segnare con regolarità come faceva qualche giornata fa.

In merito al futuro di Martinez all'Inter, ha dichiarato di essere consapevole che ha una clausola rescissoria ma, come al solito, chi decide sono sempre i giocatori. Dipenderà quindi dalla volontà del giocatore se sarà o meno parte integrante del progetto Inter anche la prossima stagione.