Anche nel Regno Unito, giustamente, la salute pubblica viene prima di tutto, ma la disputa delle partite del weekend al momento pare rimane a porte aperte. E pertanto non dovrebbe mancare, salvo contrordini, la cornice del pubblico al maestoso tempio calcistico di Old Trafford, che domenica pomeriggio sarà il teatro del derby di Manchester tra lo United e il City, big match della 29^ giornata di Premier League.

Manchester United-Manchester City si giocherà domenica 8 marzo con fischio d'inizio fissato alle ore 17:30.

La partita sarà trasmessa per soli abbonati in diretta tv su Sky Sport e in streaming su SkyGo (telecronaca di Massimo Marianella, con il commento di Fabio Capello).

Derby di Manchester, classica inglese dal 1891

In questa sfida c’è in gioco soprattutto il primato cittadino visto che la squadra di mister Gunnar Solskjær alloggia al quinto posto e quella di Pep Guardiola è seconda, ma senza particolari obiettivi (quelli sono rivolti tutti alla Champions) visti i 22 punti che dovrebbe rimontare al Liverpool con 30 ancora disponibili fino al termine del campionato.

Guardando quindi freddamente la classifica, trovandosi a -3 dalla zona Champions, in questo confronto la vittoria sembrerebbe più importante per lo United.

Precisato ciò, il derby di Manchester resta comunque sempre una grande classica del calcio inglese dal fascino immutato, condita da una forte rivalità tra i due club che convivono a pochi isolati di distanza l'uno dall’altro. La prima partita ufficiale tra Red Devils e Citizens si è disputata il 10 marzo 1891 per la Coppa d’Inghilterra ed è stata vinta dallo United 5-1; con un punteggio quasi identico (5-2), tre anni dopo lo stesso club si è imposto sul City anche nella prima sfida in assoluto di campionato.

Risultati che non rappresentano però la vittoria più ampia di sempre dei Red Devils che, nel 1994, hanno travolto i rivali con un più secco 5-0; mentre il successo con il maggiore scarto da parte del City è un 6-1 risalente al 1926 poi bissato nel 2011: teatro di entrambe queste partite è stato proprio l’Old Trafford.

Sarà il quarto confronto stagionale, United avanti

Sarà il quarto confronto stagionale tra le due compagini di Manchester, con lo United in vantaggio grazie al successo per 2-1 all’andata di campionato firmato da Martial e Rashford e quello per 1-0 con gol di Matic nella semifinale di ritorno della Coppa di Lega inglese, entrambe disputate all’Etihad Stadium.

Mentre il City ha vinto il match di andata di EFL Cup, 1-3 con le marcature di Bernardo Silva e Mahrez, oltre ad un autogol Pereira, rendendo pertanto ininfluente la sconfitta nella gara ritorno e così qualificandosi per la finale poi vinta, domenica scorsa, a Wembley contro l’Aston Villa (2-1).

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Sul versante formazioni da segnalare tra i padroni di casa le assenze di Pogba e Rashford infortunati, mentre gli ospiti saranno al gran completo compreso il recuperato Sané, che assai difficilmente sarà però gettato subito nella mischia da Guardiola.

Di seguito, le probabili formazioni:

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Matic, Fred, Williams; Fernandes; Martial, Greenwood. All.: Solskjær.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo. All.: Guardiola.