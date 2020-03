La Serie A ha pronto il piano per concludere il campionato 2019/2020. E' questo l'obiettivo che si sono poste le società, ora come ora bloccate dall'emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi si era ipotizzato un congelamento della classifica per assegnare il titolo oppure la mancata assegnazione dello stesso. Ma l'intenzione di tutti è quella di riuscire a terminare il percorso iniziato lo scorso anno. Mancano dodici giornate alla fine del torneo e si farà di tutto per riuscire a giocarle, in modo che la classifica finale emetta i suoi verdetti definitivi.

Sembra tramontare dunque anche l'ipotesi di playoff e playout che, ad ogni modo, rimane sullo sfondo. Certamente prima di tutto però dovranno arrivare buone notizie dal punto di vista sanitario. La speranza di tutti è quella che l'emergenza legata alla pandemia, ormai diffusa in tutto il mondo, possa terminare nelle prossime settimane e che si possa tornare al più presto alla normalità.

Si potrebbe ripartire il 2 maggio

Martedì 17 marzo la Uefa ha in programma una riunione nella quale si parlerà anche di Euro 2020.

E' molto probabile, come riporta pure 'Repubblica', che il grande appuntamento calcistico che era in programma a giugno venga rinviato. Dopo l'estate oppure, più realisticamente, al 2021. Del resto tutti i campionati europei sono al momento sospesi, non si sa quando potranno ripartire, ma tutte le leghe vogliono che i loro tornei vengano conclusi. La serie A non fa eccezione, come detto. E allora il piano principale della Lega, sempre che tutto vada per il verso giusto e che gli Europei vengano rinviati, prevede che la serie A possa ripartire sabato 2 maggio per concludersi entro il 30 giugno.

Data nella quale, tra l'altro, scadono i contratti di molti giocatori e anche gli accordi con altri club, come ad esempio i prestiti di alcuni giocatori.

Per ora squadre ferme in serie A

La serie A 2019/2020 è ferma fino al prossimo 3 aprile, ma dopo questa data è molto improbabile che si possa tornare a giocare. Del resto alcune squadre sono in quarantena, dopo che alcuni loro giocatori sono risultati positivi al coronavirus.

E tra queste c'è anche la Juventus, prima in classifica davanti a Lazio e Inter. Calciatori dunque obbligati al riposo obbligato: al momento è complicato affermare quando le squadre della massima serie potranno ritrovarsi sul campo d'allenamento. Sono state sospese anche le competizioni europee, ovvero Champions ed Europa League. E anche per questi tornei bisognerà trovare a breve una soluzione. Si parla già di sfide secche, anziché di andata e ritorno, dai quarti in poi, oppure di una spettacolare Final Four tra le quattro semifinaliste.