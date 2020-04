In questi giorni di sospensione forzata dal calcio giocato, rimbalzano continuamente indiscrezioni di mercato in merito ai possibili acquisti del Calciomercato estivo. Protagoniste indiscusse dei media sportivi sono sicuramente Milan, Inter e Juventus. La società di Suning è alle prese con tante situazioni contrattuali da risolvere, in particolar modo quelle dei giocatori attualmente in prestito (Icardi, Perisic, Dalbert, Joao Mario e Nainggolan). Allo stesso tempo però l'amministratore delegato Giuseppe Marotta è sempre molto attento alle opportunità di mercato, in particolar modo sta osservando diversi parametri zero che potrebbero far gola all'Inter.

Piacciono sicuramente Vertonghen del Tottenham e Giroud del Chelsea, che si libereranno a giugno 2020 dalle rispettive società. Nelle ultime ore però è arrivata un ulteriore indiscrezione di mercato in merito ad un presunto interessamento dell'Inter nei confronti della punta del Napoli Dries Mertens. Come scrive il sito sportivo 'Sport Mediaset', il belga ad inizio marzo avrebbe incontrato il Presidente De Laurentiis per la proposta di rinnovo di contratto. Sul tavolo un biennale da quattro milioni di euro a stagione più 500mila euro di bonus ed un ulteriore premio alla firma da due milioni.

Inter, Marotta avrebbe proposto un contratto biennale a Mertens

Entrambe le parti sembrava avessero trovato una bozza d'intesa, ma poi, complice anche l'emergenza sanitaria e la sospensione forzata del campionato, la firma è slittata a data da destinarsi. Proprio l'Inter avrebbe fiutato l'occasione e fatto recapitare al belga un'offerta importante per un contratto da due anni più opzione per il terzo da quattro milioni di euro a stagione più bonus.

In poche parole, il belga andrebbe a guadagnare un milione in più rispetto all'offerta promossa dal Napoli. Fra l'altro, secondo Sport Mediaset, potrebbe essere decisiva in questa trattativa la punta dell'Inter Romelu Lukaku. Grande amico di Mertens, si sarebbe mosso proprio lui per cercare di imbastire una sorta di trattativa fra l'Inter e il classe 1987 attualmente al Napoli.

Inter, Mertens piace già dallo scorso calciomercato invernale

L'interesse della società di Suning non è nuovo, si era già parlato di un approccio importante fra le parti durante il calciomercato invernale, che evidentemente non si è concretizzato. Ci sarebbe un altro fattore che potrebbe pesare nella trattativa e favorire l'Inter. Secondo Sport Mediaset, infatti, a Mertens non sarebbe andata giù la multa inflitta dal Napoli a novembre 2019. In quell'occasione la rosa campana fece un vero e proprio ammutinamento contro la società rifiutando il ritiro ordinato da De Laurentiis. Una situazione che gradualmente portò all'addio di Carlo Ancelotti, sostituito da Rino Gattuso.