La Juventus sta utilizzando questa sospensione forzata della stagione calcistica per programmare il mercato in vista della prossima annata. Il lavoro del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è sicuramente ricco, sia in tema cessioni che in quello acquisti. Sono tanti i giocatori a rischio partenza: Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain. Per quanto riguarda l'ex terzino del Milan, la sua cessione era già stata molto vicina a gennaio.

Durante il Calciomercato invernale la Juventus aveva ragionato su un possibile scambio con il Paris Saint Germain che avrebbe portato De Sciglio a Parigi e Kurzawa a Torino. Trattativa che non si è concretizzata ma rimane evidente l'interesse della società francese per il terzino bianconero. Nelle ultime ore però il noto giornale sportivo torinese 'Tuttosport' ha lanciato un ulteriore indiscrezione di mercato in riferimento ad un'altra potenziale destinazione per De Sciglio. Si starebbe lavorando ad un possibile scambio con il Barcellona.

De Sciglio finirebbe in Spagna mentre il terzino spagnolo Sergi Roberto a Torino. Quest'ultimo è un classe 1992 ed ha il contratto in scadenza con la società catalana a giugno 2022.

Juventus, si starebbe lavorando a scambio De Sciglio-Sergi Roberto

Secondo Tuttosport la Juventus potrebbe avallare lo scambio con il Barcellona che porterebbe De Sciglio nella città catalana e Sergi Roberto a Torino. Quest'ultimo, come è noto, è stato adattato nelle ultime stagioni nel ruolo di terzino destro ma nasce come centrocampista centrale.

Una duttilità che potrebbe tornare utile a Maurizio Sarri, che comunque considererebbe titolare della fascia destra difensiva il colombiano Cuadrado. Per transfermarkt il valore di mercato dello spagnolo è di 40 milioni di euro, una somma più alta rispetto a quella di De Sciglio. Difficile però che possa essere intavolata una trattativa su queste somme in quanto l'idea della Juventus, nell'eventualità, è effettuare uno scambio alla pari.

Juventus e Barcellona, la scorsa estate si era parlato di scambio Bernardeschi-Rakitic

Come è noto, il rapporto fra Juventus e Barcellona è consolidato da tempo. La scorsa estate infatti le due società avevano provato ad intavolare una trattativa di mercato. Bernardeschi infatti interessava alla società catalana che aveva proposto alla Juve come contropartita tecnica il centrocampista Ivan Rakitic. La trattativa non si sarebbe concretizzata perché la società bianconera si sarebbe aspettata l'inserimento di cash oltre allo scambio, valutando il nazionale italiano un prezzo maggiore rispetto a quello del croato.