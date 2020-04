L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. Sono tanti i discorsi in sospeso in uscita visti i tanti giocatori in giro per il mondo in prestito e che potrebbero garantire un buon tesoretto da poter reinvestire in entrata. Cessioni che, però, comprenderanno l'attuale rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, infatti, avrebbe indicato i giocatori su cui puntare con certezza il prossimo anno e quelli che potrebbero essere sacrificati dinanzi ad una buona offerta.

Tra i giocatori in uscita potrebbe esserci anche Roberto Gagliardini. Il club meneghino ha grande abbondanza in quel reparto, che potrebbe essere arricchito dall'arrivo anche di almeno un'altra pedina (si parla di Tonali e Milinkovic-Savic).

Il Torino sarebbe interessato a Gagliardini

Il nome di Roberto Gagliardini potrebbe essere uno dei più caldi in uscita in casa Inter. Il centrocampista era sostanzialmente finito ai margini dello scacchiere tattico di Antonio Conte prima della sosta forzata a causa di diversi problemi fisici.

L'arrivo di Christian Eriksen gli ha ristretto ulteriormente gli spazi e per questo motivo proprio il giocatore sarebbe pronto a chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità, anche per giocarsi le proprie carte in ottica Nazionale visto che la prossima estate si giocheranno gli Europei, inizialmente previsti a giugno di quest'anno.

Sull'ex Atalanta avrebbe messo gli occhi il Torino. I granata sono in cerca di rinforzi importanti per riscattare la brutta stagione disputata quest'anno, come dimostra anche l'interessamento per Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto con il Milan.

Il centrocampo subirà una piccola rivoluzione avendo disatteso le aspettative e seguendo le indicazioni del tecnico, Moreno Longo, subentrato a campionato in corso a Walter Mazzarri.

La possibile trattativa con l'Inter

L'Inter è pronta a trattare con il Torino la cessione di Roberto Gagliardini. Vista la grande abbondanza nel reparto e il possibile arrivo di un altro rinforzo, i nerazzurri proveranno a realizzare una plusvalenza con il centrocampista, acquistato dall'Atalanta a gennaio del 2017 per poco più di venti milioni di euro.

Pur avendo giocato 12 partite in questo campionato, il giocatore classe 1994 ha dimostrato anche di saper fare la differenza anche sotto porta, realizzando due reti e collezionando due assist. La sua quotazione resta simile, ma il Toro sarebbe pronto ad intavolare uno scambio con l'inserimento nell'affare di Armando Izzo. Il centrale difensivo granata piace molto ad Antonio Conte e si sposerebbe alla perfezione con il suo modo di giocare.