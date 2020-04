Nonostante la sosta forzata dal campionato, il calcio continua a riempire le pagine dei giornali sportivi italiani. A 'dominare' la scena in questi giorni è il Calciomercato, con particolare riferimento al futuro del Milan. Il fondo Elliott, proprietario della società, vuole continuare ad investire sui giovani: proprio il dirigente Ivan Gazidis dovrebbe avere sempre più potere decisionale, occupandosi in prima persona delle varie trattative di calciomercato.

Sembra scontato l'addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione.

Lo svedese ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e difficilmente rinnoverà la sua intesa contrattuale con il Milan. Zlatan non avrebbe però intenzione di smettere in quanto potrebbe puntare a giocare gli Europei 2021 con la sua nazionale. Il Milan potrebbe sostituirlo con una punta giovane e simile per caratteristiche tecniche, magari affiancandogli un giocatore più esperto che possa consentirgli di crescere senza pressioni (a riguardo si è fatto il nome di Milik del Napoli). Secondo calciomercato.it, il profilo ideale individuato da Gazidis per il settore avanzato potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca.

La punta classe 1999 è cresciuta nel vivaio della Roma, successivamente si è trasferito al Psv Eindhoven per poi tornare in Italia al Sassuolo nel 2017. Attualmente è in prestito all'Ascoli con il quale ha raccolto in questa stagione 25 presenze e 11 gol.

Milan, il sostituto di Ibrahimovic potrebbe essere Scamacca

La punta della nazionale under 21 dell'Italia Gianluca Scamacca in questa stagione ha trovato quella continuità che gli è sempre mancata negli anni passati.

Proprio per questo potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo in Italia. Considerando che la crisi economica potrebbe condizionare le trattative di mercato, Scamacca potrebbe rappresentare un'occasione per molte società di Serie A. Attualmente ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ma il giocatore ha tutte le potenzialità per affermarsi nel massimo campionato italiano.

Scamacca non è l'unico classe 1999 seguito dal Milan. La dirigenza rossonera starebbe lavorando anche all'acquisto del centrocampista portoghese del Benfica Florentino. In questo caso però potrebbe arrivare attraverso uno scambio.

Il mercato del Milan

Gianluca Scamacca potrebbe essere un importante rinforzo per il Milan del futuro e potrebbe far coppia con Ivan Rebic. Quest'ultimo di sicuro rimarrà almeno una stagione poiché è in prestito biennale (con diritto di riscatto a 40 milioni di euro) dall'Eintracht Francoforte. Come già anticipato in precedenza, potrebbe arrivare Florentino dal Benfica in cambio di Lucas Paquetà.

Il centrocampista offensivo brasiliano ha infatti deluso le aspettative dopo quasi uno stagione e mezza al Milan e potrebbe quindi rilanciarsi nel campionato portoghese.