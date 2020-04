La Juventus non ha mai nascosto l'interesse per i giovani talenti italiani, in particolar modo per Federico Chiesa e Sandro Tonali. La scorsa estate Paratici ha tentato il doppio colpo ma senza fortuna. La crisi economica dei club di Serie A, causata dal fermo partite per via dell'emergenza sanitaria, ha cambiato le carte in tavola e i due talenti non sono più incedibili. Recentemente Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, e Massimo Cellino, patron del Brescia, hanno affermato di valutare la miglior proposta economica per cedere i due campioni.

Cellino vorrebbe cedere Tonali a Roma o Napoli

L'attuale proprietario del Brescia, sulle pagine di Tuttosport, ha parlato del futuro di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista delle rondinelle è corteggiato da mezza Europa, ma Cellino vorrebbe che continuasse a giocare in Italia: "Spero che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta". Durante l'intervista il presidente del Brescia non nasconde le sue preferenze: "Mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli". I giallorossi non hanno mai manifestato particolare interesse per Tonali mentre De Laurentiis in passato un sondaggio lo ha fatto.

A oggi le squadre italiane più accreditate ad acquistare il cartellino del calciatore sono Juventus e Inter. I bianconeri sembrano leggermente avanti ai nerazzurri e potrebbero puntare a trasformare il centrocampista lodigiano nel nuovo Andrea Pirlo. Secondo i rumors di Tuttosport, da Torino sono pronti a offrire soldi più giovani calciatori della primavera, soluzione gradita a Cellino.

Rocco Commisso apre alla cessione di Chiesa

Non è più possibile considerare Federico Chiesa soltanto una giovane promessa. Il calciatore viola classe 1997 vanta già 123 presenze e 21 gol in Serie A e questo lo rende uno dei talenti italiani più corteggiati d'Europa. Lo sa bene Paratici che per arrivare al calciatore potrebbe dover sborsare una cifra superiore ai 50 milioni di euro battere la concorrenza degli altri pretendenti.

Negli ultimi giorni sono sempre più forti le sirene inglesi. A quanto pare il Manchester United è pronto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per acquistare l'esterno della Fiorentina. Chiesa non pare indifferente alle proposte delle Premier League e starebbe già iniziando a studiare Inglese.

Per Paratici, oltre alla concorrenza, c'è da superare la diffidenza di Rocco Commisso nei confronti della Juventus. In una recente intervista per Top Calcio 24, il proprietario dei viola è tornato sulle polemiche post Fiorentina-Juventus e sul battibecco con Pavel Nedved, affermando un laconico: "Nedved?

Io con lui non parlo."