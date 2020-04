In questi giorni stiamo assistendo a numerose dirette Instagram organizzate da tanti esponenti del calcio, che siano ex giocatori o calciatori attualmente ancora in attività. Uno dei più seguiti nelle sue dirette è sicuramente il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan. Di recente ha voluto affrontare diversi argomenti, soffermandosi soprattutto sul tema mercato. Il centrocampista belga è di nuovo tornato sulla Juventus, questa volta però stemperando i presunti attriti che il mediano avrebbe con l'ambiente bianconero.

Nainggolan ha infatti dichiarato: "Non odio la Juventus". Il belga ha infatti spiegato che il motivo per cui non è mai andato alla società bianconera è perché non sentirebbe suo uno scudetto vinto se dovesse giocare cinque partite l'anno.

'Se mi chiamasse la Juventus direi sempre di no'

Evidentemente il belga ha sempre voluto essere protagonista nelle società in cui è stato, rifiutando il ruolo di 'gregario' come magari sarebbe potuto essere se si fosse trasferito alla Juventus. Lo stesso Nainggolan ha poi proseguito: "Da lì nascono le mie dichiarazioni da cui dicevo meglio uno scudetto a Roma che vincerne dieci a Torino, perché lì vincere è la normalità".

Restando sempre in tema Juventus, ha ribadito che preferisce non giocare con i migliori ma giocare per i battere i migliori. Infine ha aggiunto: "Se mi chiamasse la Juventus adesso direi sempre di no".

'Sono andato via da Roma per rispettare soprattutto me stesso'

Lo stesso Radja Nainggolan si è poi soffermato sulla sua esperienza da calciatore alla Roma e su quella con l'Inter. Nella diretta Instagram ha infatti ribadito come quando si trasferì nella società nerazzurra fu più triste di lasciare Roma che felice di passare all'Inter.

Una dichiarazione che la dice lunga sul suo legame con la piazza romana. E proprio dell'esperienza alla Roma ha aggiunto di essere andato via perché qualcuno aveva fatto qualcosa alle sue spalle, a sua insaputa, confermando di aver scelto l'Inter per rispettare sé stesso. Per il suo carattere infatti, non sarebbe in grado di salutare una persona che trama alle sue spalle, da lì la decisione di accettare l'offerta nerazzurra.

Parole che però non si riferiscono allo spogliatoio romanista, al quale è rimasto molto legato. Nainggolan ha poi confermato che tornerebbe volentieri alla Roma perché gli manca molto l'ambiente, nonostante San Siro rimanga uno stadio molto emozionante. Il belga ha poi aggiunto: "A Roma vivi il calcio tutta la settimana e poi c'era De Rossi che ti caricava sempre".

A proposito del futuro professionale di Nainggolan, il giocatore è destinato a tornare all'Inter. Difficilmente infatti il Cagliari deciderà di riscattarlo considerando lo stipendio pesante che percepisce, circa 4,6 milioni di euro a stagione.