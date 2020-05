La Juventus è al lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa in grado di competere su più fronti anche la prossima stagione. L'idea è quella di ringiovanire l'organico incrementando possibilmente la qualità. Uno dei profili ideali individuati per il settore avanzato è quello di Mauro Icardi, punta del Paris Saint-Germain. L'argentino infatti è ancora giovane (classe 1993) e, allo stesso tempo, innalzerebbe il livello tecnico della rosa. Icardi potrebbe sostituire Higuain, che in estate potrebbe tornare a giocare in Argentina.

Juventus, interessa Icardi del Psg

La Juventus in questi giorni sta valutando un possibile innesto per il settore avanzato.

Da Milik a Gabriel Jesus fino ad arrivare a Raul Jimenez, sono tante le punte accostate ai bianconeri. Secondo Calciomercato.com il principale obiettivo della dirigenza rimarrebbe sempre Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain starebbe lavorando a con l’Inter al riscatto dell'argentino. La trattativa sarebbe imbastita sulla base di 70 milioni di euro.

La Juventus quindi potrebbe decidere successivamente di trattare con la società parigina, magari offrendo qualche contropartita tecnica per diminuire l'esborso cash. Il nome che potrebbe ingolosire il Paris Saint-Germain è quello del terzino sinistro Alex Sandro.

Juventus, Alex Sandro possibile carta per convincere il Psg a cedere Icardi

La Juventus potrebbe offrire Alex Sandro al Paris Saint-Germain per arrivare ad Icardi.

Si tratterebbe però di uno scambio non alla pari in quanto Icardi è valutato circa 70 milioni di euro mentre Alex Sandro 40 milioni (fonte Transfermarkt). L'interesse della Juventus per Emerson Palmieri del Chelsea sarebbe proprio motivato dalla possibile partenza in estate del nazionale brasiliano.

A proposito di trattative fra Paris Saint-Germain e Juventus, resta viva anche quella che riguarda il regista Miralem Pjanic. Quest'ultimo piace molto ai francesi anche se il bosniaco in questo momento sarebbe più favorevole a un trasferimento al Barcellona.

Juventus, possibile asse con il Barcellona

L'eventuale cessione di Pjanic al Barcellona dipenderà dalle contropartite tecniche offerte dai catalani alla Juventus. La società bianconera accetterebbe uno scambio alla pari con il centrocampista brasiliano Arthur. Quest’ultimo però avrebbe espresso la volontà di giocarsi le sue possibilità in Catalogna. L'eventuale inserimento di Rakitic o Vidal non soddisfa la Juventus per motivi anagrafici, essendo entrambi giocatori over 30. Altri calciatori che potrebbero rientrare nell’affare Barcellona-Juventus sono De Sciglio, Nelson Semedo e Todibo.