La Juventus è già al lavoro per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Fabio Paratici qualche settimana fa ha dichiarato a Sky Sport che il mercato estivo sarà improntato su investimenti mirati e che si punterà ad essere piuttosto "creativi ed elastici", lasciando intendere che ci si potrebbe basare soprattutto sugli scambi o sui prestiti.

Mentre si attendono novità da Barcellona per quanto riguarda i colloqui in corso che vedrebbero coinvolti i blaugrana Semedo e Arthur e i bianconeri De Sciglio e Pjanic, la Juventus starebbe cercando di imbastire delle trattative anche con alcuni club inglesi.

A tal proposito, secondo Fichajes.com, la società torinese avrebbe individuato nel Wolverhampton un giocatore che potrebbe fare al caso suo.

Si tratta di Raul Jimenez, centravanti messicano di 29 anni che in questa stagione ha totalizzato finora 13 gol e 6 assist in 29 partite di Premier League. L'idea della Juventus sarebbe quella di proporre ai Wolves uno scambio con il centrocampista francese Adrien Rabiot.

La Juventus potrebbe proporre al Wolverhampton Rabiot in cambio di Jimenez

La Juventus avrebbe dunque individuato in Raul Jimenez un potenziale rinforzo per il reparto offensivo. A fronte della probabile partenza di Gonzalo Higuain durante la prossima finestra di mercato, la società bianconera starebbe cercando un altro attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala che sarebbe disposto ad accettare serenamente il turnover di Maurizio Sarri.

La trattativa per Jimenez potrebbe essere facilitata dal suo agente (nonché procuratore di Cristiano Ronaldo) Jorge Mendes. Al Wolverhampton potrebbe finire Adrien Rabiot, che difficilmente rimarrà a Torino la prossima stagione. Il comportamento avuto dal francese di recente (rientro in ritardo a Torino per gli allenamenti e presunti dissidi con la società per il taglio degli stipendi) non sarebbe stato apprezzato dai vertici del club piemontese che, di conseguenza, avrebbero intenzione di trovargli una nuova sistemazione anche per mettere a bilancio una plusvalenza.

Infatti, l'ex Paris Saint-Germain è approdato alla squadra di Sarri la scorsa estate a parametro zero.

Juventus, Rabiot sarebbe nel mirino di Manchester United, Everton e Newcastle

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot sembra avere mercato in Premier League. Oltre al Wolverhampton, su di lui ci sarebbe l'interesse di altre squadre come Manchester United, Everton e Newcastle.

Per quanto riguarda i Red Devils, non si esclude che il cartellino del 25enne transalpino possa essere proposto dai bianconeri nell'ambito della trattativa per Paul Pogba.