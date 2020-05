La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato in questo periodo, soprattutto in vista della riapertura della prossima sessione estiva. Il club bianconero sta cercando un attaccante di livello per rinforzare il reparto offensivo. Sono caldissimi nomi di Arkadiusz Milik e di Mauro Icardi. Il centravanti polacco viene valutato almeno quaranta milioni di euro dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, mentre l'Inter chiede non meno di settanta milioni di euro per l'attaccante sudamericano. Potrebbe essere uno di questi due giocatori ad ereditare la maglia di Gonzalo Higuain, sul quale circolano numerose voci di mercato (su di lui sarebbe molto forte l'interesse di Valencia, River Plate e di alcuni club della Major League Soccer americana, in primis il Los Angeles Galaxy).

Il successore di Higuain, però, alla fine potrebbe essere Erling Braut-Haaland. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, infatti, non ha ancora abbandonato la pista che porta al fortissimo attaccante norvegese del Borussia Dortmund.

Mercato Juventus, possibile colpo Haaland per l'attacco

Erling-Braut Haaland è stato sicuramente la rivelazione di questa stagione. A soli diciannove anni ha dimostrato di essere uno dei migliori centravanti al mondo, con una media realizzativa spaventosa. Ha evidenziato notevoli qualità sia con la maglia del Red Bull Salisburgo che con quella del Borussia Dortmund, che lo ha comprato per soli venti milioni di euro nella scorsa sessione di Calciomercato estiva.

Su di lui ci sono praticamente tutti i top club europei, che sarebbero disposti a puntare su di lui per il futuro. Dalla Spagna, però, arrivano delle importanti notizie di mercato. Pare infatti che il Real Madrid abbia deciso di cambiare strategia e avrebbero lasciato la presa su Haaland. Questo fatto potrebbe essere un vantaggio non da poco per la Juventus.

Il club bianconero, infatti, potrebbe decidere di investire una somma ingente per garantirsi le prestazioni del centravanti di nazionalità norvegese. Il Borussia Dortmund non farà sicuramente sconti per il suo gioiello, dunque è presumibile, nonostante la crisi economica dovuta alla diffusione del coronavirus, che il prezzo di Haaland non sia inferiore ai cento milioni di euro.

La Juventus, però, ha ottimi rapporti con il procuratore del giocatore norvegese, Mino Raiola. Non si esclude, dunque, che il club bianconero riesca ad acquistare il centravanti norvegese nella prossima sessione di calciomercato estivo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Un altro obiettivo della Juventus per l'attacco è Raul Jimenez del Wolverhampton.