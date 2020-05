Dries Mertens potrebbe lasciare dopo sette stagioni il Napoli. Dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno, sembra infatti che l'attaccante della nazionale belga abbia deciso di cedere alle sirene provenienti da Milano, sponda Inter.

Potrebbe lasciare Napoli anche un altro attaccante azzurro, José Maria Callejon.

Mertens-Inter: i motivi dietro il probabile cambio di casacca

Nonostante un forte legame con la città, Mertens sembrerebbe aver scelto di proseguire gli ultimi anni della sua carriera in un'altra piazza storica del calcio italiano.

L'Inter infatti sarebbe pronta a offrire al belga circa 14 milioni in due anni con opzione per il rinnovo.

Un'offerta impossibile da pareggiare per il Napoli, oltre che distante dalla politica societaria, indirizzata sull'acquisto di giovani promettenti da lanciare.

Anche Callejon al passo d'addio

Situazione simile per lo spagnolo Callejon. Anche per il numero sette dei partenopei si prospetta un addio dopo sette stagioni. A differenza dell'attaccante belga, la società azzurra non avrebbe messo sul piatto un'offerta per il rinnovo, come affermato dal suo agente a Radio Kiss Kiss: "Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avrò neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni".

Stesso destino dunque, ma condizione diversa per lo spagnolo che, a differenza del suo compagno, non ha ancora trovato una nuova squadra.

Su di lui ci sarebbe l'Espanyol, ma molto dipenderà dalla permanenza del club catalano nella massima divisione spagnola. Paiono tramontate, invece, le piste che avrebbero potuto portare al Valencia e al Siviglia: entrambe le squadre avrebbero progetti tecnici differenti.

Il Napoli cerca sostituti: Boga e Orsolini sarebbero nel mirino di Giuntoli

Per due giocatori destinati alla partenza, ci saranno due giocatori pronti a sposare la causa azzurra. Molti sono i nomi sondati in queste settimane da Giuntoli, in accordo con la società e lo staff tecnico. Tra i calciatori in cima alla lista spiccano i nomi di Boga (Sassuolo) e Orsolini (Bologna).

Le trattative, tuttavia, non sembrerebbero essere semplici e rapide: sui due esterni pendono i possibili contro-riscatti da parte rispettivamente di Chelsea e Juventus.

Per questo motivo il direttore sportivo azzurro avrebbe messo gli occhi anche su Sardar Azmoun (25 anni), calciatore iraniano attualmente allo Zenit San Pietroburgo. Il sogno di mercato resta, invece, Ciro Immobile. Tuttavia l'attaccante, nativo di Torre Annunziata - attualmente capocannoniere della Serie A - viene ritenuto incedibile dalla Lazio.