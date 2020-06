Momento nerissimo in casa Juventus dopo la brutta sconfitta subita in finale di Coppa Italia contro il Napoli. La squadra bianconera ha giocato una partita davvero al di sotto delle aspettative, tanto che gli uomini di Gattuso si sarebbero meritati di vincere già prima dei calci di rigore. Intanto, continuano ad arrivare numerose voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime voci riguardano Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori meno in forma almeno stando a quanto visto nelle due partite di Coppa Italia disputate contro Milan e Napoli. Durante la quarantena il campione portoghese si è allenato moltissimo, ma non è riuscito ad incidere in nessuna delle due partite giocate, risultando invece uno dei peggiori in campo.

Secondo le ultime notizie trapelate, inoltre, Ronaldo potrebbe decidere di terminare la sua carriera negli Stati Uniti. A rilanciare l'indiscrezione è il suo connazionale ed ex compagno al Manchester United Nani.

Mercato Juventus, Ronaldo potrebbe andare in Mls

Nani è stato intervistato da Espn e ha ipotizzato un futuro nella Major League Soccer per Cristiano Ronaldo. Gli Stati Uniti sarebbero una destinazione gradita al campione portoghese, come ha riportato anche la stampa spagnola. Secondo quanto scrive il noto quotidiano iberico Diario As, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe accasarsi ai Los Angeles Galaxy, squadra dove ha già militato un fuoriclasse europeo, ovvero Zlatan Ibrahimovic. L'altra possibile destinazione per Ronaldo è rappresentata dall'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham, grandissimo estimatore del giocatore lusitano.

Il possibile trasferimento, comunque, dovrebbe arrivare alla fine del 2022, cioè quando finirà il contratto con la Juventus. Tra due anni Cristiano Ronaldo avrà 37 primavere, quello potrebbe essere il momento giusto per una una esperienza fuori dall'Europa.

Juventus, Paratici è alla ricerca di un attaccante

Intanto, la Juventus sta lavorando per il futuro; la dirigenza è alla ricerca di una attaccante di qualità per la prossima sessione di calciomercato (che inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre). Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero, a causa di divergenze con la società.

Il suo erede potrebbe essere Arkadiusz Milik; il centravanti polacco è infatti molto apprezzato da Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli. Il prezzo di Milik è comunque di 40 milioni di euro. L'alternativa all'attaccante polacco è Raul Jimenez, attaccante messicano che milita nelle fila del Wolverhampton e che è gestito da Mendes, procuratore che ha ottimi rapporti con la Juventus.