Juventus - Inter è una sfida sportiva che accompagna il calcio italiano da sempre. Spesso riguarda il campo ma anche il Calciomercato, come è successo per il giovane Michele Scienza. Il trequartista classe 2006 fino a poco tempo fa era un giovane del vivaio dell'Inter, talento incredibile ed umiltà da veterano. Merito anche di suo papà Giuseppe Scienza, ex giocatore a buoni livelli dal 1993 al 2002. Lo ricordiamo infatti con le maglie della Reggiana, del Venezia, del Piacenza, del Torino e del Cesena. Attualmente allena il Monopoli in Lega Pro. Il giovane Michele, dopo un estenuante corteggiamento da parte della Juventus, ha deciso di accettare l'offerta bianconera.

Da settembre sarà un rinforzo delle giovanili bianconere. Dietro la scelta del giovane ci sarebbero però motivi prettamente logistici in quanto Michele per allenarsi era costretto a fare 100 km al giorno con enormi sacrifici dal punto di vista scolastico. Proprio per questo il giovane, in intesa con la famiglia, ha accettato l'offerta della Juventus. La società di Andrea Agnelli infatti garantirà al giovane scuola, allenamenti e convitto nella stessa struttura, evitando quindi lunghi spostamenti per inseguire il suo sogno di diventare calciatore.

L'aneddoto su Michele Scienza

Abbiamo definito Michele Scienza un talento incredibile con un'umiltà da veterano. Il motivo di questa affermazione nasce da un episodio avvenuto a gennaio 2020 al Memorial Halima Haider, torneo che si disputa allo stadio 'Candiani' sede della Tor Tre Teste.

Nel finale di partita il risultato era 2 a 1 per la società romana ( risultato che l'avrebbe qualificata per il turno successivo) ma l'Inter negli ultimi minuti siglò il pareggio condannando il Tor Tre Teste. La squadra di Scienza esultò per il risultato ottenuto ma a fine partita il 'figlio d'arte' decise di dirigersi nello spogliatoio della squadra ospitante per complimentarsi e per scusarsi per l'eccessiva esultanza dell'Inter.

Michele Scienza si aggiunge a Ugo De Salvo

La Juventus in questi giorni sta investendo molto in giocatori classe 2006. Prima di acquistare Michele Scienza dall'Inter, la società bianconera aveva confermato anche l'arrivo di Ugo De Salvo, giovane militante nella Segato, società dilettantistica di Reggio Calabria.

La Juventus lo aveva già testato con successo sempre nel Memorial Halima Haider nel mese di gennaio 2020. In quell'occasione giocò proprio con la maglia bianconera mettendo in mostra delle capacità tecniche notevoli. Da settembre quindi sarà ufficialmente un giocatore della Juventus ed andrà a vivere nel convitto della Juventus, proprio come il trequartista Michele Scienza. Sia De Salvo che Scienza dalla prossima stagione De Salvo prenderanno quindi parte al campionato di Under 15 Serie A e B.