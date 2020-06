Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida contro il Napoli. Tra i convocati di Sarri ci sono anche alcuni di quei giocatori che erano in dubbio fino a poche ore fa, tra cui Demiral, che torna a sentire il "profumo" di una partita ufficiale molti mesi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Il tecnico oggi ha parlato alla vigilia della sfida che assegnerà la Coppa Italia, allontanando il suo passato: "Non mi importa nulla dell'avversario che avremo davanti - ha dichiarato - penso solo a vincere, dirò ai ragazzi di tirare fuori tutto quello che abbiamo".

I convocati della Juventus per la sfida di Coppa Italia col Napoli

La lista dei convocati della Juventus per la partita contro il Napoli di domani sera alle 21 (diretta su Rai 1) è stata diramata pochi minuti fa sul sito ufficiale bianconero. Tre i portieri inseriti nell'elenco: Szczesny, Buffon e Pinsoglio, ma già si sa che il favorito è l'ex estremo difensore della Nazionale, come avviene di consueto in Coppa Italia.

In difesa recupera dagli acciacchi fisici delle ultime settimane Giorgio Chiellini, arruolato quindi almeno per la panchina. Insieme a lui, nella lista dei convocati dopo tanto tempo figura anche Demiral: il turco sta bruciando le tappe in vista dei prossimi due mesi che vedranno i bianconeri impegnati in Italia e in Europa.

Tra i difensori non ci sono quindi defezioni. A completare il reparto sono: de Ligt, De Sciglio, Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado e Rugani.

Ramsey convocato per la finale di Coppa Italia Juventus-Napoli

A centrocampo, nella lista dei convocati della Juventus è presente anche Aaron Ramsey, che sembra aver superato i problemi che lo hanno accompagnato fin dalla ripresa degli allenamenti.

Maurizio Sarri ha ammesso che, essendosi allenato in parte in gruppo, potrebbe giocare uno spezzone di gara. Insieme al gallese, l'allenatore bianconero ha inserito nell'elenco i centrocampisti Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot e Bentancur.

In attacco convocato Higuain che aveva saltato la partita con il Milan per un problema muscolare.

Il Pipita difficilmente giocherà, come annunciato da Sarri in conferenza stampa: "Non penso possa recuperare. Aspettiamo il verdetto dei medici, ma non penso ci saranno novità".

Il tecnico si affiderà con ogni probabilità allo stesso trio che è sceso in campo contro il Milan: Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala. Nella lista dei convocati della Juventus per la finale di Coppa Italia contro il Napoli in attacco c'è anche Bernardeschi, e a completare l'elenco figurano i giovani Vrioni, Olivieri, Muratore e Zanimacchia.