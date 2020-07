L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno già ceduto a titolo definitivo Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più otto milioni di euro bonus e chiuso il primo acquisto, con l'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Non è finita qui, visto che il club nerazzurro vuole completare anche la rivoluzione a centrocampo cominciata l'estate scorsa con gli arrivi di Stefano Sensi e Nicolò Barella e il grande colpo messo a segno a gennaio con Christian Eriksen, arrivato dal Tottenham per soli 20 milioni di euro.

Il tecnico, Antonio Conte, avrebbe infatti chiesto altri rinforzi in quel reparto.

Vidal sarebbe in cima alla lista

Il primo nome in cima alla lista fatta dal tecnico dell'Inter è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato a lungo corteggiato dalla società nerazzurra sia a gennaio che l'estate scorsa, ma il Barcellona non ha mai voluto saperne di privarsene. Adesso le cose potrebbero cambiare, anche in virtù della sua situazione contrattuale. L'ex Juventus e Bayern Monaco, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e se non sarà ceduto tra qualche mese sarà libero poi di accasarsi a parametro zero.

Il classe 1987 vorrebbe giocare di più e sentirsi più importante all'interno del progetto rispetto a quanto fatto in Catalogna.

Sono 28 le presenze collezionate in Liga, ma molte partendo dalla panchina, mettendo a segno ben sette reti e collezionando due assist, risultando essere il quarto miglior marcatore in rosa dopo Messi, Suarez e Griezmann. Proprio per questo il Barça non ha voluto saperne di lasciarlo andare a stagione in corso, quando a gennaio i nerazzurri hanno fatto un nuovo tentativo.

In estate, però, Vidal potrebbe riabbracciare finalmente Conte, con l'Inter pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Il centrocampo che vuole Conte

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, sembra avere le idee chiare su come rinforzare il centrocampo nella prossima stagione.

Oltre a Arturo Vidal, i nerazzurri potrebbero mettere le mani su Sandro Tonali, che arriverebbe dal Brescia per 35 milioni di euro in un'operazione simile a quella di Barella, cioè un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Un reparto che potrebbe essere composto in vista del prossimo campionato da Brozovic, Barella, Sensi, Eriksen, Tonali e Vidal più uno fra Gagliardini e Vecino. Non è escluso, comunque, che questi ultimi due siano ceduti entrambi provando a mettere le mani su Sergej Milinkovic-Savic, che resta il sogno di Giuseppe Marotta.