Questa mattina 29 luglio, la Juventus è partita da Torino per volare alla volta di Cagliari. Infatti, i bianconeri, stasera, saranno di scena alla Sardegna Arena. Per questa sfida, Maurizio Sarri farà alcuni cambi di formazione per permettere ad alcuni dei suoi giocatori di rifiatare. Sul volo che ha portato la Juventus in Sardegna non erano presenti Chiellini, Dybala, Rabiot, De Ligt, Danilo, Ramsey e De Sciglio. Alcuni di loro sono alle prese con accordi fisici, mentre al numero 25 juventino, al difensore olandese e al terzino brasiliano è stato concesso un po' di riposo. Dunque, Sarri farà alcuni cambi, ma non in tutti i reparti.

In attacco, il tecnico toscano si affiderà ai suoi titolarissimi Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, insieme a loro ci sarà Gonzalo Higuain. CR7 vuole tentare l'assalto a Ciro Immobile per la conquista della classifica dei marcatori.

La Juventus ritrova Buffon

Questa sera, Maurizio Sarri farà alcuni cambi di formazione per permettere a qualche giocatore di riposare in vista dell'imminente inizio della Champions League. Il tecnico toscano contro il Cagliari confermerà il 4-3-3 e in porta ci sarà Gianluigi Buffon. Davanti a lui toccherà al quartetto formato da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Alex Sandro. A centrocampo le scelte sono praticamente obbligate e i titolari dovrebbero essere Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Il numero 5 juventino, però, è in ballottaggio con Muratore. In attacco, invece, non ci sarà turnover e la Juventus si affiderà a Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. A disposizione di Sarri ci sono anche diversi giovani dell'under 23 che sono stati aggregati alla prima squadra.

Chissà che a partita in corso, Sarri non conceda anche ad alcuni di loro l'emozione di poter esordire in Serie A. Al termine del match contro il Cagliari, la Juventus tornerà a Torino visto che sabato 1º agosto ci sarà l'ultima sfida di campionato e i bianconeri sfideranno la Roma. Dopo la gara contro i giallorossi, la squadra di Sarri riceverà anche il trofeo per la vittoria dello scudetto.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Questa mattina, prima della partenza per Cagliari, la Juventus ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera. Sarri ha deciso di lasciare a Torino alcuni giocatori per farli riposare. Ecco l'elenco completo degli uomini a disposizione del tecnico toscano: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Cuadrado, Rugani, Demiral, Bonucci, Alex Sandro, Coccolo, Frabotta, Wesley; Matuidi, Pjanic, Bentancur, Muratore, Peeters; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Olivieri, Higuain, Vrioni e Zanimacchia.