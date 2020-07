Mercoledì 15 luglio alle ore 21:45 si giocherà Sassuolo-Juventus, match valido per il 33° turno di Serie A. I neroverdi, durante l'ultima gara di campionato, hanno espugnato l'Olimpico battendo la Lazio per 2-1 con reti di Raspadori e Caputo, ribaltando così il momentaneo vantaggio biancoceleste firmato Luis Alberto. I bianconeri, invece, hanno pareggiato allo Stadium con l'Atalanta di Gasperini per 2-2, con goal di Zapata e Malinovskyi per i nerazzurri bergamaschi e doppietta di Ronaldo su rigore per gli uomini di Sarri.

Le statistiche di Sassuolo e Juventus relative agli ultimi cinque incontri disputati in Serie A vedono la Juventus in vantaggio, avendo portato a casa il bottino pieno per quattro volte, mentre un match si è concluso in parità.

Sassuolo, ballottaggio Muldur-Toljan in difesa

Mister De Zerbi, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, si trova con il suo Sassuolo in ottava posizione grazie ad uno stile di gioco offensivo, accompagnato da ottime prestazioni dei singoli. Per questo importante match coi primi della classe pare che voglia affidarsi al 4-2-3-1 con Consigli tra i pali. In difesa, Marlon e Ferrari dovrebbero essere gli interpreti centrali, mentre come terzini dovrebbero agire Rogerio assieme ad uno tra Muldur e Toljan, col classe '99 turco che pare avanti nelle gerarchie. In mediana, assieme a Locatelli, si dovrebbero contendere una maglia Magnanelli e Bourabia, col capitano neroverde che pare leggermente favorito.

Pochi dubbi, invece, sembrano esserci sulla trequarti dove dal primo minuto dovremmo vedere Berardi, Boga e Djuricic a supporto dell'unica punta Francesco Caputo.

Juventus, Matuidi e Rabiot si contendono una maglia

Maurizio Sarri dopo il pareggio con l'Atalanta è finito nuovamente al centro delle critiche e, per tenere salda la sua panchina, dovrà evitare di fallire l'incontro con il Sassuolo, nonostante gli emiliani siano in splendida forma.

Per scacciare i fantasmi di un eventuale esonero, l'allenatore toscano potrebbe puntare nuovamente sul 4-3-3 con Szczesny a difesa della porta. Il pacchetto arretrato avrà buone chance di essere formato da Alex Sandro e Danilo come terzini, mentre la coppia de Ligt-Bonucci dovrebbe posizionarsi al centro della difesa.

In mezzo al campo, oltre ai probabili Pjanic e Bentancur, ci sarà il ballottaggio tra Matuidi e Rabiot, col centrocampista di Saint-Maurice che pare avere maggiori possibilità di giocare titolare. Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo dovrebbero comporre il tridente iniziale, con Higuain e Bernardeschi pronti a subentrare a match in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli (Bourabia); Berardi, Boga, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot (Matuidi), Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Sarri.