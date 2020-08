Prime operazioni di mercato estivo per il Crotone, che guarda con fiducia alla prossima stagione che vedrà la squadra partecipare al campionato di Serie A.

In attesa di riprendere le attività sportiva con l'avvio della preparazione estiva, in casa rossoblu è arrivata negli ultimi giorni la prima ufficialità. L'attaccante argentino Maxi Lopez, svincolatosi per fine contratto al termine del campionato, ha siglato un legame con la Sambenedettese scendendo dunque di categoria, approdando per la prima volta in carriera in Serie C. In entrata il Crotone starebbe valutando la pista estera, con un possibile interessamento al centrocampista Milos Vulic della Stella Rossa.

Crotone tra i club interessati a Vulic

Nonostante l'età relativamente giovane, il centrocampista della Stella Rossa di Belgrado Milos Vulic (è un classe '96) avrebbe attirato su di sé le attenzioni di diversi club italiani. A interessarsi al centrocampista è il Crotone neopromosso del tecnico Giovanni Stroppa, alla ricerca di rinforzi nella zona centrale del centrocampo, specie dopo l'addio di Andrea Barberis, passato ufficialmente al Monza della famiglia Berlusconi dopo cinque anni di militanza in Calabria. Sul centrocampista serbo ci sarebbe però da registrare anche l'interesse di Hellas Verona e Parma. A soli 24 anni il calciatore può già annoverare nella sua bacheca due titoli di campione nazionale di Serbia, oltre ad una discreta esperienza nelle competizioni europee.

È un elemento ben strutturato, capace di dettare i tempi di gioco ma allo stesso tempo di spezzare quello degli avversari. Calciatore moderno e punto di riferimento della Stella Rossa, Milos Vulic potrebbe presto approdare nel campionato di calcio italiano da protagonista.

Maxi Lopez saluta la città di Crotone

Per un calciatore che potrebbe giungere in Calabria un altro ha di fatto cambiato casacca salutando la città crotonese. Si tratta dell'attaccante argentino Maxi Lopez, arrivato in estate con grandi aspettative e ben presto relegato in panchina a causa della scarsa condizione fisica e di un grave infortunio che ne ha condizionato la stagione.

L'ex punta (tra le altre di Barcellona e Milan) ha firmato un nuovo contratto con la Sambenedettese militante in Serie C. Nelle ultime ore la punta argentina, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare la piazza di Crotone, celebrandone la promozione in Serie A. Dopo le stagioni in Argentina, Spagna e Brasile il ritorno in Italia non ha concesso i frutti sperati. Scendere di categoria all'età di 35 anni potrebbe rappresentare una delle ultime chance per rilanciare la sua lunga carriera.