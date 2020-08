Tempo di mercato in casa Crotone dopo la conclusione del campionato di Serie B e la conquista dell'aritmetica promozione in Serie A. Diversi i profili accostati alla compagine calabrese in queste giornate di agosto, alcune confermate altre in attesa di riscontro dai diretti interessati. Un nome nuovo si sarebbe aggiunto alla lista degli acquisti del D.S. Beppe Ursino, un calciatore dall'Est Europa, un talento in cerca di consacrazione nel calcio italiano. Il nome sarebbe quello di Milos Vulic, calciatore in forza alla Stella Rossa per il quale ci sarebbe anche l'interesse concreto di altre formazioni italiane militanti nel campionato di massima serie.

Crotone, Vulic idea di mercato

Un centrocampista per andare a rinforzare il reparto che vedrà la partenza di Andrea Barberis con direzione Monza e la possibilità concreta di perdere anche Ahamad Benali tentato dall'offerta del Parma. Il Crotone prova a cautelarsi e infoltire la rosa e per farlo mette al vaglio diversi nomi tra i quali sarebbe finito anche quello del centrocampista serbo Milos Vulic, classe 1996, elemento di proprietà della Stella Rossa. Cresciuto nel settore giovanile del Napredak Kruševac, Milos Vulic ha collezionato 107 presenze andando a segno in 11 occasioni. Ad allenare il talento serbo è l'ex centrocampista Dejan Stankovic. Un calciatore relativamente giovane, ma con alle spalle un'esperienza di caratura internazionale.

Una folta concorrenza

Non solo il Crotone, su Milos Vulic si sarebbero soffermate le attenzioni del'Hellas Verona oltre che del Parma alla ricerca di rinforzi nel reparto. In due stagioni con la maglia della Stella Rossa il centrocampista è riuscito a conquistare due titoli nazionali della Serbia andando a siglare in questa stagione 2 reti in 21 gare disputate.

Il suo innesto, in un contesto come quello calabrese, andrebbe a garantire freschezza, muscoli e qualità al reparto di centrocampo in un torneo come quello di massima serie che si preannuncia come ogni stagione tirato e soprattutto combattuto dalla prima all'ultima giornata.

Crotone, ore di riflessione

In casa Crotone i possibili acquisti rimangono legati al bilancio, ma anche ai nomi di coloro che potrebbero lasciare la Calabria. Sicuro partente è l'attaccante Maxi Lopez, in scadenza di contratto e vicino al trasferimento da svincolato alla Sambenedettese in Serie C. Da valutare poi il riscatto di due protagonisti di questa stagione, il difensore Luca Marrone che dovrebbe fare rientro all'Hellas Verona e l'attaccante Samuel Armenteros con direzione Benevento. Voci, solamente tali, quelle che vorrebbero l'estremo difensore e capitano rossoblu Alex Cordaz verso il trasferimento alla Spal.