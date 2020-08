Il Paris Saint-Germain starebbe pensando a Marcelo Brozovic per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista nerazzurro già in passato era stato accostato ad altri club e considerato al di fuori dei progetti interisti, poi il calciatore è sempre rimasto a Milano disputando anche buone stagioni. Leonardo vorrebbe portare il croato a Parigi conscio del fatto che arrivare a Sergej Milinkovic-Savic sembra essere impresa ardua. Il centrocampo dell'Inter sta prendendo forma, l'eventuale cessione di Marcelo Brozovic potrebbe dipendere però dall'arrivo in maglia nerazzurra del talento classe 2000 del Brescia Sandro Tonali.

Viste le complicazioni dell'affare legato al centrocampista, a causa del prepotente inserimento del Milan, l'eventuale passaggio del croato al Psg non pare troppo semplice.

Anche in questa finestra di mercato Marcelo Brozovic sembrerebbe essere uno dei nomi in uscita più caldi della rosa dell'Inter. Il Paris Saint-Germain starebbe pensando seriamente all'eventualità di intavolare una trattativa concreta per portare a Parigi il forte centrocampista croato. Le richieste eccessive di Claudio Lotito per Sergej Milinkovic-Savic starebbero favorendo l'interesse di Leonardo per Marcelo Brozovic [VIDEO]. L'Inter non considererebbe incedibile il nazionale croato ma tutto dipenderà probabilmente dall'arrivo o meno in nerazzurro di Sandro Tonali.

I dirigenti nerazzurri sembrerebbero non avere fretta nell'arrivare al talento del Brescia e ancor meno a disfarsi del loro centrocampista titolare. Il contratto di Brozovic è in scadenza nel 2022 e probabilmente un primo contatto tra Inter e Paris Saint Germain potrebbe già essere avvenuto, ma ancora non è chiaro il contenuto del colloquio e se i transalpini abbiano fatto un'offerta e nel caso di quale entità.

Leonardo è sempre molto attento nel seguire i calciatori che militano nel campionato italiano avendo una conoscenza molto approfondita sia del torneo che dei giocatori che ne prendono parte. La soluzione Brozovic al Paris Saint-Germain potrebbe essere buona per entrambi in club, sia da un punto di vista economico che da quello squisitamente tecnico e di opportunità.

Il croato ha disputato una buona Europa League e questo non è sfuggito agli sguardi attenti dei dirigenti parigini. L'inserimento forte del Milan su Sandro Tonali potrebbe avere complicato i piani di Inter e Paris Saint-Germain, ora si tratta di aspettare e capire come volgerà definitivamente la situazione legata al centrocampista del Brescia e poi nei caso riprendere il discorso in maniera più approfondita.