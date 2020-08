Il Calciomercato della Juventus è sempre più concentrato sul centrocampo. L’acquisto dell’americano Meckennie dallo Schalke 04 è definito, tanto che il ragazzo ha già lasciato il ritiro dell'ormai sua ex squadra per volare in Italia, ma non basta. Per questo Paratici starebbe guardando con attenzione altri profili e tra questi, nelle ultime ore, si è inserito Allan. Il Napoli ha ormai deciso che questa sarà la sessione di mercato dell’addio del brasiliano alla maglia azzurra. Una notizia che sicuramente non ha sconvolto Gattuso, con cui c'erano state delle frizioni e che spesso lo ha relegato in panchina scegliendo in mediana Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

De Laurentiis è pronto a fare cassa e la sua richiesta per il cartellino sarebbe di 50 milioni. I rapporti con i bianconeri non sono dei migliori e la volontà del presidente dei campani sarebbe quella di cedere il giocatore all’estero, ma Paratici sembra voler comunque provare ad inserirsi nella corsa.

Calciomercato Juventus, sfida all’Everton per Allan

L’idea di portare Allan a Torino non è nuova per i dirigenti del calciomercato della Juventus. Da diverse sessioni si parla di un interessamento bianconero che però non ha mai portato al trasferimento sotto la Mole. Il pressing sta tornando d’attualità e per abbassare il prezzo del cartellino Paratici potrebbe provare a inserire nell’affare Luca Pellegrini.

Il terzino sinistro, reduce da una stagione da titolare al Cagliari, è stato proposto anche nell’affare Milik. Per questo, si pensa, che il giocatore possa piacere a Gattuso.

Il problema, al momento, è rappresentato dalla concorrenza. L’Everton è da tempo in trattativa con il Napoli per Allan. Ancelotti lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri e, secondo Il Corriere dello Sport, l’affare si potrebbe concludere nei prossimi giorni, visto che la differenza tra domanda e offerta sarebbe di soli 2 milioni.

La Juventus, quindi, parte indietro nella corsa, ma va detto che la partecipazione alla prossima Champions League e la possibilità di lottare subito per vincere il campionato potrebbe anche convincere il giocatore a fare una scelta diversa rispetto all’approdo in Premier League.

I movimenti a centrocampo

Allan alla Juventus è solo una delle ipotesi al vaglio dei Campioni d'Italia per rinforzare il centrocampo, settore che ha tradito le attese nella scorsa stagione. Andrea Pirlo ha le idee piuttosto chiare sui giocatori che servono per la sua prossima squadra. Servono uomini con fame ed entusiasmo, oltre ad una buona qualità tecnica. Inoltre, un motorino come il brasiliano darebbe maggiore dinamismo a tutto il reparto. Sulla lista di Paratici, inoltre, sta scaldano posizioni Locatelli del Sassuolo. Piace perché è giovane, tecnico e ha dimostrato in questa stagione al Sassuolo di avere buona personalità. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore ma i neroverdi starebbero facendo resistenza.

Le alternative principali arrivano dalla Francia. Paredes è un profilo che interessa molto e che sicuramente alzerebbe il tasso tecnico della squadra. A 26 anni è nel pieno della carriera e la sua esperienza internazionale potrebbe tornare molto utile, sempre che il PSG decida di privarsene. Infine c’è Aouar del Lione, protagonista di un ottima Champions League, il più giovane del lotto. Talento cristallino, di lui alla Juventus si parla da molti mesi ma il prezzo sembra essere molto alto. Quotazioni in forte discesa per i cavalli di ritorno: Pogba non sembra propenso a lasciare il Manchester United, mentre Arturo Vidal è un nome molto chiacchierato, ma l’Inter sembra essere in netto vantaggio.