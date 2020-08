Il Calciomercato della Juventus guarderebbe ancora una volta in direzione Barcellona. Lo scambio Athur-Pjanic potrebbe non essere l’unica operazione dell’estate tra i piemontesi e i catalani.

Oggi il neo allenatore blaugrana Ronald Koeman avrebbe inserito nella lista dei cedibili sia Luis Suarez che Arturo Vidal. I due giocatori non farebbero più parte del progetto tecnico del Barcellona e quindi potrebbero lasciare la Spagna entro la fine del mercato. La loro esperienza potrebbe tornare utile al neo allenatore Andrea Pirlo, che con il centrocampista ha anche giocato proprio in bianconero, raggiungendo la finale di Champions League e vincendo lo Scudetto.

Calciomercato Juventus: Suarez alternativa per l’attacco

Il nome di Suarez per il calciomercato della Juventus rimbalza ormai da tempo soprattutto sui media iberici. Il centravanti uruguaiano, capace in carriera di segnare oltre 400 gol tra i professionisti, è uno dei tanti giocatori sulla lista di Paratici come nuovo bomber bianconero. Una volta risolta la questione Higuain (il Pipita e la Juve non hanno ancora trovato l’accordo per l’addio), si cercherà un centravanti importante per Pirlo. Luis Suarez al momento non sarebbe in cima alla lista dei desideri, ma il fatto che il Barcellona lo abbia scaricato renderebbe più semplice, e forse meno costosa, l’operazione.

L’attaccante sarebbe corteggiato anche da altri club di Serie A.

Il Milan potrebbe pensare a lui se l’affare Ibrahimovic dovesse saltare. Poi c’è la Lazio che deve trovare un’alternativa all’altezza di Immobile, visto che Caicedo potrebbe lasciare la capitale. Infine, sempre secondo fonti spagnole, anche l’Inter potrebbe inserirsi nella corsa. A prescindere che rimanga Conte o che venga scelto Allegri, un vice Lukaku è necessario e Suarez sarebbe un ottimo colpo.

Il 33enne sudamericano sarebbe nel mirino anche dell’Ajax, avrebbe già offerto 15 milioni per farlo tornare in Olanda.

Vidal ritrova Pirlo?

Altra zona del campo su cui la Juventus sta lavorando per la prossima stagione è il centrocampo. Manuel Locatelli del Sassuolo sarebbe il preferito, ma secondo alcuni rumors si starebbe lavorando anche ad un ritorno di Arturo Vidal.

Il cileno, che conosce bene Pirlo per averci giocato insieme proprio in bianconero, come Suarez non farà parte del nuovo corso del Barcellona e quindi è destinato a cambiare aria. Negli ambienti di mercato si vocifera che il nuovo allenatore dei bianconeri abbia contattato Vidal negli scorsi giorni per capire le intenzioni del proprio ex compagno di squadra.

Il gradimento per un ritorno sotto la Mole ci sarebbe, ma ci sono delle concorrenti. L’Inter, per esempio, soprattutto se venisse confermato Conte, difficilmente si farebbe sfuggire il cileno. E poi c’è il PSG, che sarebbe interessato per rinforzare la parte centrale del campo.