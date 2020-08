Qualche giorno fa dal Cile era rimbalzata la notizia secondo la quale il neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo avrebbe chiamato Arturo Vidal per chiedergli di tornare a Torino. Nelle ore successive, molti media italiani hanno accostato il profilo del cileno all'Inter. Conte avrebbe messo il nome di Vidal in cima alla lista dei suoi desideri per rinforzare il suo centrocampo. Ma sempre dal Cile sono in arrivo notizie che potrebbero gelare i sogni di mercato del tecnico nerazzurro. Infatti, "La Cuarta" ha riportato le dichiarazioni dell'entourage di Arturo Vidal che ha fatto chiarezza sulle volontà del centrocampista attualmente in forza al Barcellona: "Lo attrae l'idea di tornare alla Juve: giocare con Cristiano Ronaldo e tornare a casa".

Il futuro di Vidal

Arturo Vidal non sarebbe più nei piani del Barcellona. Infatti, il neo tecnico dei catalani Koeman lo avrebbe inserito nella lista dei giocatori cedibili. Per questo motivo, l'Inter starebbe pensando di farsi avanti per acquistare Vidal. Ma nelle ultime l'entourage del cileno ha spiegato che il centrocampista sarebbe attratto dall'idea di tornare alla Juventus. Vidal sarebbe sempre molto legato all'ambiente bianconero e per lui ci sarebbe l'opportunità di essere allenato dal suo ex compagno di reparto Andrea Pirlo. L'entourage del Cileno ha anche rivelato che il giocatore avrebbe ricevuto delle chiamate dall'allenatore dell'Inter Antonio Conte: "Conte lo ha chiamato più volte per l'Inter".

La risposta di Vidal però non sarebbe stata troppo positiva così come ha rivelato il suo staff: "Arturo vuole essere sicuro di fare grandi cose in Champions prima di dare una risposta". Dunque, adesso non resta che attendere di capire se la Juventus farà dei passi concreti verso Vidal.

La Juventus vorrebbe blindare Bentancur

In attesa di capire quale sarà il futuro di Arturo Vidal, la Juventus si sta concentrando sui giocatori attualmente in rosa. Infatti, il club bianconero punterebbe sempre di più su Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano sarà l'uomo su cui si fonderà il centrocampo della Juventus nei prossimi anni.

Per questo motivo in casa bianconera si sta già pensando a come blindare Rodrigo Bentancur. Il giocatore è sotto contratto con la Juventus fino al 2024 e percepisce un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro. Ma la società starebbe già pensando a un ritocco del suo ingaggio. Nel frattempo, in questi giorni Bentancur lavorerà agli ordini di Andrea Pirlo visto che non sarà impegnato in nazionale. L'uruguaiano potrà così prendere confidenza con i nuovi metodi del tecnico bresciano e cercherà di affinare il feeling con il neo compagno di reparto Arthur.