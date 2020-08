La Juventus sarebbe intenzionata a cedere alcuni esuberi della rosa bianconera. Si starebbe lavorando alla rescissione consensuale dei contratti di Sami Khedira e di Gonzalo Higuain mentre si punterebbe a monetizzare dalle possibili partenze di Mattia Perin, Alex Sandro, Douglas Costa, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. A questa lunga lista potrebbe aggiungersi un altro nome. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dalla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta avrebbe chiesto il difensore argentino Cristian Romero. Il classe 1998 ex Genoa non sarebbe ritenuto incedibile dalla società bianconera, che però chiede almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Una richiesta inevitabile proprio per la volontà da parte della Juventus di garantirsi una plusvalenza finanziaria. Il giocatore è stato acquistato la scorsa estate dal Genoa per poco meno di 30 milioni di euro. Sempre secondo il giornale sportivo milanese, la società bergamasca sarebbe in vantaggio sulla Roma per l'acquisto dell'argentino.

Juventus, Romero potrebbe trasferirsi all'Atalanta

Cristian Romero potrebbe finire all'Atalanta. L'argentino potrebbe lasciare Torino già durante il Calciomercato estivo. Non ci sarebbero però motivi tecnici dietro la decisione della società bianconera di cedere il classe 1998 ma solo quelli economici. La partenza di Romero garantirebbe cash alla società bianconera che in questo momento (come molte società di Serie A) affronta gli effetti dell'emergenza sanitaria.

Romero potrebbe non essere il solo a lasciare la Juventus. I bianconeri infatti puntano a monetizzare dalle partenze di giocatori che attualmente non sarebbero considerate delle prime scelte dal tecnico Andrea Pirlo.

Le probabili cessioni della Juventus

Alex Sandro potrebbe essere uno dei giocatori ceduti durante il calciomercato estivo.

Il brasiliano ha mercato in Francia (piace al Paris Saint Germain) ma anche in Premier League (interesse del Manchester United e del Manchester City). La Juventus avrebbe già il sostituto in casa (Luca Pellegrini) ma difficilmente diventerà nell'immediato il titolare della fascia sinistra difensiva dei bianconeri.

Per questo, in caso di cessione del nazionale brasiliano, potrebbe arrivare uno fra Robin Gosens e Emerson Palmieri. Potrebbero poi partire Douglas Costa (piace allo United), Bernardeschi (interesse dalla Premier League) e Aaron Ramsey. A proposito del gallese, in questi giorni si è parlato di un possibile scambio di mercato con l'Everton che lo porterebbe a Liverpool. Percorso inverso invece per Moise Kean, che tornerebbe a Torino come quarta punta.