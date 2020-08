Il Calciomercato del Milan mette nel mirino Rodrigo De Paul. L’argentino è entrato prepotentemente nella lista dei possibili acquisti per Pioli, scalando posizioni fino ad arrivare a essere tra i primi. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un uomo di classe da posizionare nel tridente alle spalle di Ibrahimovic, vicino alla permanenza a Milano. Tanti i nomi che sono stati accostati al club meneghino, tra questi James Rodriguez che però ha un ingaggio molto alto.

Calciomercato Milan, assalto a Rodrigo De Paul

Per il calciomercato del Milan Rodrigo De Paul è diventato quindi nel tempo molto più di un’idea.

Secondo i rumors di queste ore, è lui il candidato numero uno per il ruolo di rifinitore nel centrocampo di Pioli. L’Udinese sarebbe disposta a venderlo e per sostituirlo sarebbe già vicina a far tornare in Friuli Pereyra. Pozzo aspetta di avere sul tavolo tutte le offerte per capire a chi dire “sì”. E le offerte non mancheranno: l’argentino è finito anche nel mirino della Juventus che ora deve capire se possa essere una pedina adatta a Pirlo. Ma la Vecchia Signora non è l’unica: Inter, Napoli e Fiorentina non si tireranno di certo indietro.

Il nome di De Paul sarà quindi uno dei più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo. L’Udinese avrebbe fissato il prezzo attorno ai 40 milioni, sicuramente molti.

Va però detto che nessuna delle pretendenti avrà problemi a garantire il giusto ingaggio. In Friuli il centrocampista guadagna circa 800 mila euro a stagione, tutti i club che lo cercano possono garantire molto di più.

Gabbia e Krunic possibili contropartite per De Paul

La partita si giocherà quindi sull'offerta migliore da presentare all'Udinese.

Gli uomini del calciomercato del Milan con ogni probabilità non metteranno sul piatto i 40 milioni richiesti dai bianconeri, considerati troppi. Così si cercherà di elaborare un piano con alcune contropartite gradite ai friulani per abbassare la cifra. Uno dei nomi possibili è quello del giovane difensore Matteo Gabbia, 20 anni e già nel giro della Nazionale Under 21 azzurra.

Esordiente in Serie A, è sembrato già pronto per la categoria e Udine potrebbe essere la piazza giusta per crescere ancora.

Pedina di scambio potrebbe essere anche Krunic che Pioli ha utilizzato con il contagocce nel finale di stagione. I due mediani davanti alla difesa, Bennacer e Kessiè non si toccano, anzi i rossoneri stanno cercando un’altra pedina e Bakayoko sembra essere il nome più caldo. Così per l’ex Empoli non ci sarebbe più spazio. Il terzo nome che potrebbe finire nella trattativa Milan - Udinese per De Paul è Tommaso Pobega, centrocampista centrale di rientro dal prestito al Pordenone in Serie B, con cui ha giocato 31 gare segnando 5 gol e fornendo 4 assist.