La stagione dell'Inter si è conclusa venerdì 21 agosto con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia per 3-2. Adesso è tempo di tirare le somme e martedì dovrebbe esserci il vertice tra il presidente Steven Zhang, i dirigenti e il tecnico Antonio Conte. Sembra probabile che si arrivi ad una separazione consensuale e a quel punto il candidato numero uno a sedersi sulla panchina nerazzurra dovrebbe essere l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In tal caso cambierebbero anche le strategie di mercato e tra i calciatori coinvolti potrebbe esserci il difensore slovacco Milan Skriniar che potrebbe essere confermato in nerazzurro.

Skriniar pronto a restare con Allegri

Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in casa Inter in questa stagione è stato Milan Skriniar. Il 25enne slovacco non è riuscito ad esprimere appieno le proprie potenzialità, penalizzato probabilmente dal nuovo sistema di gioco introdotto da Conte, che è passato alla difesa a tre rispetto alla linea a quattro preferita da Luciano Spalletti che aveva consentito all'ex Sampdoria di affermarsi come uno dei migliori difensori in circolazione.

Un rendimento insufficiente che lo ha portato ad essere relegato in panchina nelle ultime partite di campionato e in Europa League, con Conte che gli ha preferito sempre Alessandro Bastoni e Diego Godin. Questa situazione aveva fatto finire Skriniar sul mercato.

Qualora Conte dovesse restare all'Inter, infatti, il giocatore rischierebbe di continuare a essere fuori dall'undici titolare e, di conseguenza, preferirebbe trovare un'altra squadra in grado di dargli più spazio. Invece, in caso di eventuale ingaggio di Massimiliano Allegri le cose potrebbero cambiare, poiché l'ex tecnico della Juventus predilige giocare con la difesa a quattro, uno schema che esalta le caratteristiche di Skriniar.

Brozovic potrebbe essere 'sacrificato' sul mercato

In caso di depennamento di Milan Skriniar dalla lista dei giocatori in uscita, l'Inter dovrebbe comunque operare un altro "sacrificio" sul mercato per questioni di bilancio. A tal proposito, il principale indiziato sarebbe il centrocampista croato Marcelo Brozovic che nel finale di stagione ha avuto un calo di rendimento.

Sul giocatore c'era una clausola rescissoria da 60 milioni di euro scaduta alla metà di luglio. Non mancano i club interessati al classe 1992, acquistato dalla Dinamo Zagabria a gennaio del 2015 - dietro precisa indicazione di Roberto Mancini - per otto milioni di euro. L'Inter è pronta ad ascoltare proposte ma non lascerà partire "Epic Brozo" per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, una somma che permetterebbe alla società milanese di investire sul mercato in entrata per acquistare un nuovo centrocampista in grado di abbinare forza fisica e qualità. Il preferito di Marotta con queste caratteristiche sarebbe Sergej Milinkovic-Savic.