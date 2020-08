Inter-Getafe, la sfida valida per gli ottavi di Europa League che vale il pass per le Final Eight, si giocherà mercoledì 5 agosto in gara secca e a porte chiuse sul neutro di Gelsenkirchen, in Germania. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (streaming Sky Go e Now TV) con collegamento già dalle 20:00 per un ampio prepartita. L’atteso match non godrà dunque della visione in chiaro.

In chiaro per tutti su TV8 andrà comunque in onda Diretta Gol Europa League per gli incontri degli ottavi di finale. Dalle ore 20:30 e poi con ampio dopo gara alle 23, comprendente gli highlight di tutte le partite in programma nella serata, che oltre a Inter-Getafe sono: Copenhagen-İstanbul Basaksehir, Shakhtar Donetsk-Wolfsburg e Manchester United-Lask.

Rangers o Leverkusen per chi passa ai quarti

Reduce dalla bella vittoria in casa dell’Atalanta, l’Inter ha chiuso la Serie A al 2° posto. Il Getafe, invece, non gioca una gara ufficiale da metà luglio ed è finito 8° nella Liga, crollando alla ripresa del campionato dopo essere stato in piena zona Champions prima della pandemia (quarto posto).

Per i nerazzurri la seconda competizione europea rappresenta una grande occasione per rendere questa stagione ancor più positiva. La vincente di Inter-Getafe ai quarti di finale (10 e 11 agosto) sfiderà la vincente di Rangers Glasgow-Bayer Leverkusen. Semifinali in programma il 16 e 17, mentre la finale sarà giocata il 21 agosto al RheinEnergieStadion di Colonia.

Sfida senza precedenti

Retrocessa dalla Champions, ai sedicesimi di Europa League l’Inter ha eliminato agevolmente il Ludogorets; mentre il Getafe, secondo nella fase a gironi dietro il Basilea e davanti a Krasnodar e Trabzonspor, ai sedicesimi ha avuto la meglio di un avversario illustre come l’Ajax.

Non ci sono precedenti tra le due squadre e all’Arena AufSchalke sarà quindi scontro inedito. L’ultimo confronto dei nerazzurri contro un club spagnolo risale a fine 2019, a Milano fu avversario il Barcellona per i gironi Champions con vittoria dei catalani (2-1). Per il Getafe si tratterà invece della prima partita in assoluto contro una formazione italiana.

Le probabili formazioni

Privo degli infortunati Sensi e Vecino, il dubbio principale di Conte riguarda la scelta tra Eriksen e Borja Valero sulla trequarti, con il nazionale danese che sembra in vantaggio nel ballottaggio. Alexis Sanchez dovrebbe partire invece dalla panchina.

Nel Getafe di mister Bordalas non sono segnalate assenze di peso, ma Kenedy e Antunes si sono appena svincolati. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

Getafe (4-4-2): Soria; Olivera, Damian Suarez, Djené, Timor; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Molina, Mata. All.: Bordalas.