Questa mattina 25 agosto, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. I bianconeri hanno svolto una doppia seduta di allenamenti.

Tra una seduta e l'altra si è tenuta anche la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo. Il tecnico ha incontrato i media nella sala stampa dell'Allianz Stadium e ha toccato diversi temi. Pirlo, in modo particolare ha parlato della situazione di Gonzalo Higuain: "Parlando anche con il ragazzo abbiamo deciso che le strade si devono separare". Dunque il Pipita non è più nei piani della Juventus e la sua avventura in bianconero sarebbe alle battute finali.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Andrea Pirlo ha anche parlato di Paulo Dybala, il quale pare destinato a rimanere in bianconero.

L'allenatore della Juventus parla di Dybala

Nelle ultime settimane, si è molto parlato del futuro di Paulo Dybala. L'argentino, per alcuni media, avrebbe rischiato anche la cessione. Ma nel corso della sua conferenza stampa Andrea Pirlo ha fatto chiarezza sul futuro della Joya: "Dybala non è mai stato un problema, non è mai stato sul mercato". Dunque, l'allenatore bresciano ha allontanato le voci che vorrebbero Dybala lontano dalla Juventus.

Pirlo ha avuto modo anche di parlare di Cristiano Ronaldo: "Abbiamo fatto una chiacchierata ieri parlando del passato e del presente".

Infine Andrea Pirlo ha spiegato perché ha scelto Igor Tudor come suo vice, sottolineando che gli serviva un ex difensore dotato anche di esperienza. In più Tudor è un ex juventino e dunque si tratta della persona giusta per entrare a far parte del suo staff.

Le idee del tecnico della Juventus sul mercato

La Juventus, in queste settimane, sta lavorando anche sul mercato per regalare ad Andrea Pirlo i giocatori giusti da inserire in rosa. Il tecnico, quest'oggi, ha spiegato di aver fatto alcune richieste alla società: "Sono l'allenatore ed è normale che voglia certi tipi di giocatori".

L'allenatore bresciano ha anche parlato del neo acquisto Arthur sottolineando che è un bravo giocatore, capace di ricoprire più ruoli. Il brasiliano è un calciatore di costruzione che può agire come mezzala ma anche come regista.

Aggiungendo più in generale: "Voglio riportare un po’ di entusiasmo che magari è mancato nell’ultimo periodo. Voglio portare un calcio propositivo con grande padronanza del gioco".

Mercoledì 26 agosto la Juventus si allenerà sia al mattino che al pomeriggio

Quest'oggi, la Juventus ha svolto un doppio allenamento e la squadra ha lavorato in piccoli gruppi per rispettare le regole del protocollo della federazione per il contagio anti-Covid 19. In mattinata i calciatori hanno svolto dei test atletici, mentre al pomeriggio il lavoro è stato incentrato sulla tecnica.

Nella giornata di domani 26 agosto, i bianconeri proseguiranno la preparazione e svolgeranno un'altra doppia seduta.