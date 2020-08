Il Calciomercato della Juventus continua a muoversi riguardo all'attacco e per il centravanti torna a candidarsi con forza Donyell Malen. Il ventunenne del PSV, già trattato lo scorso inverno e a febbraio, starebbe scalando posizioni nella corsa alla maglia numero “9” bianconera. L’olandese, il cui procuratore è Mino Raiola, dettaglio da non trascurare, si accosta così agli altri nomi studiati da Paratici: Zapata, Milik, Lacazette, Dzeko, Jimenez e Morata.

Prima di scegliere l’attaccante giusto per Pirlo, la dirigenza dovrà risolvere però la questione Gonzalo Higuain. L’argentino parrebbe non essere più utile alla causa bianconera, anche a causa del suo ingaggio da 7,5 milioni all'anno, ma proprio come l’anno scorso non sembra essere molto propenso alla cessione.

In un recente intervista Il Pipita non ha aperto all’addio, anzi ha rilanciato la sua candidatura in bianconero. Un problema che Sarri aveva risolto reinserendo l’attaccante in squadra, difficile che anche Pirlo possa fare la stessa cosa. Prima di andare quindi ad acquistare un nuovo giocatore, bisognerà fargli posto con la cessione dell’ex Napoli.

Calciomercato Juventus: piace molto Malen del PSV

Mosse incrociate quindi per il calciomercato della Juventus che quando si libererà di Higuain potrà scegliere il nuovo bomber. Come detto Donnely Malen sta scalando posizioni. Nella lista di Paratici è sicuramente il più giovane, punto a suo favore visto che la Vecchia Signora sembra abbastanza propensa ad iniziare un nuovo ciclo.

Di lui gli osservatori si erano accorti già lo scorso inverno e poi ancora a febbraio quando i contatti furono avviati senza però arrivare ad una chiusura dell’operazione, anche perché il PSV chiedeva 50 milioni.

Prezzo alto, che potrebbe anche scendere secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Malen purtroppo dopo un grande inizio di stagione è incappato in un brutto infortunio al ginocchio sinistro, da cui si sta riprendendo solo adesso.

L’inattività potrebbe essere sfruttata da Paratici per un’offerta più a buon mercato.

Un bomber dalle statistiche importanti

Donnely Malen torna di moda per il calciomercato della Juventus per il suo talento cristallino certificato dalle prestazioni in campo. Con il PSV in stagione ha avuto un ruolino di marcia da top player.

In Eredivisie ha segnato 11 gol in 14 partite fornendo cinque assist, mentre in Champions una rete e due assist vincenti per i compagni in due gare. L’olandesino classe 1999 ha già esordito anche con la Nazionale maggiore dove ha fatto totalizzato quattro presenze e ha anche messo a referto la sua prima marcatura.

Il talento c’è, alla Juve piace perché ha colpi da grande campione già alla sua tenera età e per caratteristiche sarebbe perfetto per fare da spalla a Cristiano Ronaldo. Alto 179 centimetri, è una prima punta completa dotato di grande tecnica e, come rivelano le statistiche, di un ottimo senso del gol. Presente brillante e futuro da predestinato, Malen sarebbe il nuovo obiettivo del calciomercato della Juventus e potrebbe già aver scavalcato qualche nome più altisonante.

Quello di Milik, per esempio, con la Roma che si è inserita con forza e i bianconeri che non starebbero più spingendo come quando in panchina c’era Sarri. Difficilissimo arrivare anche a Duvan Zapata che l’Atalanta valuta più di Malen, discorso analogo per Raul Jimenez per cui il Wolverhampton continua a chiedere 80 milioni.