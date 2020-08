La Juventus si sta preparando per l'importantissima gara contro il Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il match di andata è terminato per uno a zero a favore del club francese, dunque la partita che si disputerà venerdì 7 agosto diventa forse quella più delicata della stagione per gli uomini di Maurizio Sarri. Il futuro dello stesso tecnico toscano sembra dipendere da tale sfida. In caso di sconfitta, infatti, Sarri potrebbe essere esonerato. Intanto, non si fermano le indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese France Football, il campione portoghese sarebbe stanco della Juventus e frustrato a causa dello scarso feeling con Maurizio Sarri, tecnico con il quale non avrebbe mai legato. Per questi motivi, Cristiano Ronaldo starebbe seriamente pensando di lasciare Torino per proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain.

Mercato Juventus, voci sulla possibile partenza di Cristiano Ronaldo

Ma le indiscrezioni sul possibile addio del campione portoghese non si fermano qui: sempre secondo quanto scrive France Football, infatti, solo la pandemia da coronavirus avrebbe fermato il trasferimento della superstar portoghese a Parigi. Per il quotidiano transalpino, Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di giocare insieme a due campioni come Neymar e Mbappé.

La frustrazione del giocatore lusitano avrebbe raggiunto il punto più alto dopo la sofferta vittoria della Juventus in Champions League contro il Lokomotiv Mosca (vittoria arrivata grazie a due reti di Paulo Dybala). In quell'occasione, Ronaldo fu sostituito da Maurizio Sarri, scelta che non fu mai accettata.

Per France Football, gli agenti del calciatore portoghese sono convinti che l'addio del loro assistito alla Juventus sia sempre più probabile. Ronaldo sarebbe infatti convinto che la Juventus sia una squadra forte, ma non ancora grande. L'aspirazione del portoghese sarebbe dunque quella di proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain.

Nelle ultime settimane, comunque, Ronaldo è stato accostato a varie squadre, come Real Madrid e Manchester United (in entrambi i casi si tratterebbe di un sorprendente ritorno); per lui si è parlato anche di un possibile futuro in Cina o nella Major League Soccer americana, dove sarebbe letteralmente ricoperto d'oro. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi giorni. La valutazione di Cristiano Ronaldo si aggirerebbe intorno agli 60 milioni di euro.