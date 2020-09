Il Crotone continua la preparazione in vista del match della seconda giornata di Serie A contro il Milan. La formazione guidata dal tecnico Giovanni Stroppa, che sta svolgendo gli allenamenti al Centro Sportivo "Antico Borgo", potrebbe variare nelle prossime settimane, accogliendo dei volti nuovi, ma anche cedendo qualche giovane al fine di concedergli maggiore spazio. Potrebbe essere questo il caso di Augustus Kargbo, attaccante giovane e di prospettiva che sarebbe richiesto con insistenza dalla Reggiana in Serie B.

Crotone, possibile nuova avventura per Kargbo

Dopo essersi reso protagonista della promozione in cadetteria della Reggiana, l'attaccante Augustus Kargbo ha fatto il suo rientro in Calabria per fine prestito.

Il giovane della Sierra Leone, attualmente aggregato con la rosa rossoblu, potrebbe però essere ceduto nuovamente in prestito alla compagine neopromossa di Reggio Emilia. Autore della rete decisiva nella finale play-off di Serie C contro il Bari, per la punta un ritorno in granata rappresenterebbe una chance importante, con un potenziale posto da titolare in squadra in Serie B.

Un talento per il futuro

Le importanti prestazioni realizzate nel precedente torneo di terza serie hanno portato su Augustus Kargbo le attenzioni di diversi club italiani. Per lui il Crotone avrebbe stabilito un valore di mercato del cartellino prossimo ai quattro milioni di euro, una cifra che difficilmente potrà essere versata da qualche società in questa finestra di mercato.

In caso di partenza, dunque, il ritorno alla Reggiana rappresenterebbe una pista più che percorribile, in modo da permettere al calciatore di continuare a crescere in un ambiente a lui familiare e nel quale si è già ben comportato. Dopo il torneo di Serie C il nuovo passo per Augustus Kargbo potrebbe quindi essere rappresentato dalla Serie B.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone potrebbe mettere a segno nelle prossime ore due acquisti. Dall'Atalanta potrebbe arrivare con la formula del prestito l'esterno di centrocampo Arkadiusz Reca. Un altro profilo che interesserebbe la società calabrese e per il quale si attenderebbe una risposta definitiva dal Napoli è quello di Sebastiano Luperto.

In uscita potrebbero partire i giovani centrocampisti Jean Lambert Evan's e Zak Ruggiero per i quali si parla da tempo di un interessamento da parte della Pro Vercelli, allenata in questa stagione dal tecnico crotonese Francesco Modesto. Possibile partenza anche per l'esperto Nicolas Spolli, corteggiato dalla Sambenedettese, squadra nella quale si è trasferito l'ex attaccante rossoblu Maxi Lopez.