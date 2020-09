La Juventus è impegnata molto in questa periodo in tema Calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di alleggerire la rosa cercando soprattutto di diminuire il monte ingaggi. Settimana prossima potrebbe arrivare già un importante passo in questa direzione, con la possibile rescissione consensuale del contratto di Sami Khedira. Altro giocatore destinato a lasciare Torino è il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa. L'ex Bayern Monaco piace in particolar modo al Manchester United e al Wolverhampton. Dalla sua cessione la società bianconera potrebbe ricavare circa 40-50 milioni di euro.

Ci sarebbe però un'ulteriore possibilità per il brasiliano qualora la Juventus non dovesse riuscire a monetizzare dalla cessione del centrocampista offensivo. Secondo Tuttosport infatti potrebbe definirsi un nuovo scambio di mercato fra Barcellona e Juventus che riguarderebbe rispettivamente Ousmane Dembélé e Douglas Costa. Entrambi i giocatori negli ultimi anni sono stati condizionati da numerosi infortuni che ne hanno limitato l'impiego. Per entrambi un trasferimento potrebbe rappresentare un modo per rivalutarsi dal punto di vista tecnico ed economico.

Juventus, Douglas Costa potrebbe finire al Barça in cambio di Dembélé

Secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport, Douglas Costa potrebbe trasferirsi al Barcellona.

I catalani potrebbe definire infatti uno scambio con la Juventus che porterebbe il brasiliano in Spagna e Ousmane Dembélé a Torino. Sarebbe però un affare impostato su uno scambio di prestiti, considerando la valutazione di mercato diversa. Douglas Costa è un classe 1990 ed ha un prezzo di mercato di circa 50 milioni di euro.

Il francese invece è un classe 1997 ed una valutazione intorno ai 70 milioni di euro. Tale affare però, come già ribadito, potrebbe essere definito solo se la Juventus non dovesse riuscire a vendere il brasiliano. In tal caso infatti la società bianconera proverebbe ad acquistare già durante questo calciomercato estivo il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

Con la rescissione consensuale di Sami Khedira, i centrocampisti centrali a disposizione di Andrea Pirlo sono quattro. Non molti, se consideriamo la lunga stagione che dovrà disputare la Juventus. Non è escluso quindi che possa arrivare un mediano di qualità che possa essere un'alternativa a Rabiot, Arthur Melo, Bentancur e McKennie. Per quanto riguarda invece la difesa, in caso di cessione di Mattia De Sciglio potrebbe arrivare un terzino sinistro. Piace in particolar modo Emerson Palmieri del Chelsea, che però potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto.