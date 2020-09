Pochi giorni ancora e finalmente si torna in campo: il Crotone non vorrebbe farsi trovare impreparato per la sua prima partita nel nuovo campionato di Serie A, vista la difficile trasferta in terra ligure contro il Genoa (domenica ore 15) al "Marassi". La dirigenza, comunque, continua a lavorare costantemente sul fronte del mercato e cercherebbe rinforzi che possano portare esperienza e qualità per cercare di centrare l'obbiettivo della salvezza nel massimo campionato. In queste ultime ore sembrerebbe che la società per completare il reparto offensivo abbia sondato il terreno per due attaccanti, Emiliano Rigoni dello Zenit e Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Occhi sull'attaccante dello Zenit

Dopo gli arrivi dell'ex attaccante del Cosenza Riviere e del giovane Denis Dragus dallo Standard Liegi, la dirigenza sembrerebbe comunque intenzionata a fornire al tecnico Giovanni Stroppa un reparto offensivo al quanto vasto. Sembrerebbe infatti che i rossoblu si siano fatti avanti per l'attaccante dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni. Classe 1993, ha già avuto esperienze nel massimo campionato italiano vestendo le maglie di Atalanta (12 presenze) e Sampdoria (8 presenze). Il calciatore argentino è un giocatore versatile e la tecnica e la velocità sono le sue caratteristiche migliori e si potrebbe adattare anche come ala offensiva. Il Crotone quindi sembrerebbe stia preparando l'assalto al giocatore in uscita dello Zenit e il cartellino si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

Si punterebbe Scamacca

Un altro profilo che potrebbe interessare alla squadra pitagorica sembrerebbe essere l'attaccante Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo. Il Classe 1999, è un attaccante che è anche nel giro della nazionale italiana under 21, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Ascoli in Serie B collezionando 33 presenze e realizzando 9 reti contribuendo alla salvezza della squadra bianconera.

Il calciatore italiano cresce nel settore giovanile della Roma e nel 2017 viene acquistato dal Sassuolo che, in un primo momento, lo inserisce nella formazione primavera con la quale vince il "torneo di Viareggio" realizzando anche 3 reti. Il suo fisico possente e le sue doti tecniche non sono passate inosservate, tant'è che alcune squadre di Serie A hanno chiesto informazioni sul giocatore, quindi non solo ci sarebbe l'interessamento del Crotone ma anche del Torino, Parma e Sampdoria.

Battuta la Vibonese 6-1 in amichevole

Nel pomeriggio di ieri la squadra rossoblu ha battuto, in amichevole, la Vibonese con un netto 6-1. In evidenza il nuovo acquisto Riviere che ha realizzato una rete, gloria anche per Messias e una doppietta a testa per gli attaccanti Simy e Kargbo.