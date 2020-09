Il Calciomercato dell'Inter continua in maniera oculata e, soprattutto, nel rispetto del diktat del presidente Steven Zhang, ovvero: gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente a fronte di alcune cessioni. Il quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo' ha stuzzicato la curiosità degli addetti ai lavori e del popolo nerazzurro scrivendo di un interessamento dell'Inter per Luis Suarez. Al momento sembrerebbe essere ancora un passo avanti la Juventus, almeno fino al momento che i bianconeri non ufficializzerano l'attaccante bosniaco Edin Dzeko.

L'interesse dell'Inter per Luis Suarez

Il calciomercato vive da sempre di mille sfaccettature e può garantire qualsiasi tipo di sorpresa.

Il giornale spagnolo 'Mundo Deportivo' ha avanzato l'ipotesi che l'attaccante uruguaiano Luis Suarez possa entrare prepotentemente nel mirino dell'Inter. Il calciatore, nella giornata di giovedì, ha effettuato l'esame per ottenere il passaporto italiano e potrebbe così prendere parte al prossimo campionato italiano, forse non con la maglia bianconera. Il 'Pistolero' rappresenterebbe un'interessante opportunità di mercato per i nerazzurri e permetterebbe di costituire, insieme a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, un tridente a dir poco 'stellare'. Il Barcellona, e in particolare il tecnico olandese Ronald Koeman, hanno da tempo lasciato trasparire la volontà di non continuare con il centravanti uruguaiano che non rientrerebbe, infatti, nei piani tecnici e tattici dei blaugrana.

La Juventus sembrerebbe aver ormai concretizzato l'acquisto di Edin Dzeko e l'Inter potrebbe essere la sponda ideale per accogliere il calciatore del Barcellona. Ovviamente i bianconeri non mollano la presa sino a quando non verranno ufficializzate le operazioni Dzeko-Juventus e Milik-Roma. A quel punto, l'interesse dell'Inter potrebbe farsi davvero concreto, nonostante le parole di Steven Zhang i nerazzurri non avrebbero difficoltà ad accollarsi l'investimento economico e a garantire al calciatore l'ingaggio importante da lui desiderato.

Un attacco stellare per Conte

L'allenatore salentino Antonio Conte avrebbe così a disposizione quattro attaccanti di assoluto valore, contando anche il prezioso apporto che potrebbe venire dal cileno Alexis Sanchez. Nelle prossime ore, la voce giunta attraverso 'Mundo Deportivo' potrebbe avere ulteriori sviluppi.

Nella stagione appena conclusa Luis Suarez ha totalizzato con la maglia del Barcellona 28 presenze e 16 reti nella Liga spagnola, sette partite e cinque gol in Champions League. Con la maglia della nazionale uruguaiana ha realizzato due reti in quattro partite in Copa America.