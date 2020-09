Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera sta lavorando da tempo per cercare di trovare un degno sostituto a Gonzalo Higuain, che, come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, proprio ieri ha ufficializzato la rescissione del contratto con il club sabaudo. Le ultime notizie si concentrano su Luis Suarez, uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione appena iniziata. Il giocatore del Barcellona ha appena passato l'esame di italiano a Perugia, iniziando dunque l'iter burocratico per diventare cittadino italiano.

Il nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman non avrebbe intenzione di puntare su di lui per il futuro, dunque è molto probabile che Suarez lasci il club catalano per giocare nel nostro campionato. L'attaccante sudamericano è stato a lungo accostato alla Juventus (i tifosi bianconeri sognano un tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala), ma alla fine Suarez potrebbe trasferirsi in un altro top club italiano, ovvero l'Inter. La Juventus, infatti, sta per chiudere per il cartellino di Edin Dzeko, giocatore che piace moltissimo al nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Alla Roma dovrebbe andare una cifra tra i quindici e i venti milioni di euro, mentre con il giocatore bosniaco sarebbe già stato trovato l'accordo per un contratto di due anni da sette milioni e mezzo a stagione.

Mercato Juventus, Suarez potrebbe sfumare

Secondo a quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Luis Suarez, dopo avere superato l'esame di italiano potrebbe diventare un'ottima occasione di mercato per l'Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe decidere di fare un'offerta per il campione uruguaiano per formare un tridente da sogno insieme a Lautaro Martinez o Romelu Lukaku.

L'alternativa, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe quella di proporre al Barcellona uno scambio con Lautaro Martinez, giocatore molto gradito alla dirigenza del club catalano e soprattutto a Lionel Messi, suo compagno nella nazionale argentina. In ogni caso, considerato il fatto che la Juventus ha deciso di puntare su Edin Dzeko, le probabilità che Suarez scelga l'Inter (in caso di addio al Barcellona) si alzerebbero notevolmente.

L'Inter avrebbe le possibilità economiche per accontentare Suarez, che percepisce un ingaggio di almeno dieci milioni di euro. Il direttore sportivo dell'Inter Beppe Marotta farebbe dunque un altro sgarbo al suo ex collega Fabio Paratici dopo l'acquisto di Romelu Lukaku, avvenuto l'anno scorso. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.