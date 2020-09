Proseguono le indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera sta cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, che sarà orfano di Gonzalo Higuain, passato al Miami United di David Beckham. Nelle ultime ore sono sorte delle difficoltà per Edin Dzeko, principale obiettivo della Juventus per l'attacco. Arek Milik, infatti, non è ancora passato alla Roma, dunque Fabio Paratici non vorrebbe aspettare più tempo e ha deciso di virare, piuttosto sorprendentemente, su Alvaro Morata. Secondo a quanto riportano Sky e Tuttosport, che stanno seguendo con grande attenzione la situazione del mercato bianconero, ci sarebbero stati dei continui contatti tra la dirigenza della Juventus e gli agenti del centravanti spagnolo.

Considerati i problemi sorti per arrivare a Edin Dzeko, le parti sarebbero al lavoro. L'Atletico Madrid avrebbe deciso di lasciar partire Alvaro Morata per cercare di acquistare Luis Suarez (che fino a qualche giorno fa era stato seguito proprio dalla Juventus), in procinto di siglare la risoluzione contrattuale con il Barcellona.

Mercato Juventus, Paratici vira su Morata

Una volta che Suarez sarà liberò dal club catalano, Alvaro Morata potrà dirigersi verso Torino, dove Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra, lo starebbe attendendo a braccia aperte. La pista Dzeko si sarebbe fatta sempre più difficile nelle ultime ore, dunque Paratici avrebbe deciso di puntare tutto sull'attaccante spagnolo, la cui volontà sarebbe quella di tornare alla Juventus.

Pirlo conosce alla perfezione le caratteristiche tecniche di Morata e avrebbe espresso più volte alla dirigenza bianconera il desiderio di affiancare lui a Dybala e Cristiano Ronaldo.

Morata, possibile ritorno alla Juventus

L'attaccante iberico ha vestito la casacca della Juventus per due stagioni, nelle quali fu allenato da Massimiliano Allegri.

Morata ha vinto due scudetti a Torino, oltre a due Coppe Italia. Fu inoltre uno dei protagonisti della cavalcata della Juventus fino alla finale di Champions League nel 2015, poi persa per tre a uno contro il Barcellona. Si avvicina dunque un importante ritorno, ma decisivo sarà il contestuale passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid.

L'attaccante sudamericano, accostato più volte alla Juventus negli scorsi giorni, sarebbe molto vicino a lasciare il Barcellona per proseguire la sua carriera nelle fila dei colchoneros. Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. La Juventus, inoltre, sta lavorando anche per riportare a Torino Moise Kean, al momento di proprietà dell'Everton.