Uno dei reparti che l'Inter potrebbe cambiare maggiormente in questa sessione di calciomercato è quello di centrocampo. Ha detto già addio Borja Valero, andato in scadenza di contratto, ma presto potrebbe essere ceduto almeno uno tra Roberto Gagliardini e Matìas Vecino. I nerazzurri sono ad un passo da Arturo Vidal, che si libererà a parametro zero dal Barcellona, ma serve un altro innesto. Sfumato Sandro Tonali, la nuova idea dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è sempre un centrocampista della Nazionale italiana. Si tratta di Manuel Locatelli, in forza al Sassuolo e autore di una grande prova con la maglia dell'Italia nella gara di Nations League contro l'Olanda, vinta 1-0.

L'Inter punterebbe Locatelli

L'Inter è in cerca di rinforzi a centrocampo in vista della prossima stagione. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, vuole attuare una piccola rivoluzione cercando elementi che sappiano abbinare quantità e qualità. Per questo motivo sembra sempre più vicino Arturo Vidal, che sta discutendo la buonuscita con il Barcellona per poi liberarsi a parametro zero. Il centrocampista cileno, però, non dovrebbe essere l'unico innesto in quel reparto. I nerazzurri, e in particolar modo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbero messo gli occhi su Manuel Locatelli.

Il centrocampista sembra aver fatto il definitivo salto di qualità con la maglia del Sassuolo, conquistando anche la Nazionale.

La prestazione offerta lunedì contro l'Olanda è stata elogiata dai compagni e dal commissario tecnico, Roberto Mancini. Da migliorare sicuramente i suoi numeri sotto porta visto che quest'anno, con la maglia dei neroverdi, ha collezionato 33 presenze senza realizzare nemmeno una rete, ma confezionando cinque assist.

Ora, dunque, sembra pronto a fare il grande salto nel "calcio che conta".

La possibile trattativa

I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi, come testimoniano i trasferimenti in nerazzurro nelle ultime due stagioni di Matteo Politano e Stefano Sensi. Inoltre Carnevali e Marotta sono uniti da un rapporto extra campo molto forte e questo potrebbe anche favorire il club meneghino in una eventuale trattativa.

La valutazione di Manuel Locatelli si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma, come successo per gli altri due giocatori, questa potrebbe essere abbattuta dall'inserimento di una contropartita tecnica. Un giocatore che sembra piacere agli emiliani è Dalbert Henrique, che andrebbe a sostituire Rogerio, ceduto nel weekend. Non è escluso uno scambio di prestiti con la formula del diritto o obbligo di riscatto, con una valutazione sicuramente diversa. Il brasiliano, infatti, difficilmente sarà valutato una cifra superiore ai 12-15 milioni di euro.