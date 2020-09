L'Inter sta cominciando a muoversi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. I nerazzurri, infatti, dopo l'acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus, hanno vissuto una fase di stallo, legata anche agli impegni in Europa League. Ieri è arrivato a Milano Aleksander Kolarov e nei prossimo giorni dovrebbe essere il turno di Arturo Vidal. Dopodiché il club si dedicherà alle cessioni per fare cassa per accumulare il tesoretto da reinvestire su quello che sarebbe il grande sogno di Antonio Conte: N'Golo Kanté.

Conte vuole Kanté

Il grande obiettivo dell'Inter per questa sessione di calciomercato sembrerebbe essere N'Golo Kanté. Il centrocampista francese è un "pallino" del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo volle fortemente al Chelsea nell'estate del 2016, acquistandolo dal Leicester per 36 milioni di euro e con il quale ha vinto una Premier League e una Fa Cup. In quest'annata ha avuto qualche problema fisico di troppo, soprattutto dopo il lockdown, totalizzando 22 presenze in campionato, in cui ha messo a segno tre reti, e disputando quattro partite in Champions League.

Per Conte, però, è l'uomo giusto che può far fare il salto di qualità al reparto. L'idea sarebbe quella di mettere due mastini davanti alla difesa, dando libertà di movimento al trequartista, che dovrebbe essere uno tra Christian Eriksen e Stefano Sensi.

Secondo l'allenatore salentino Kanté è un elemento imprescindibile, che ha avuto un ruolo da protagonista anche nella vittoria del Mondiale da parte della Nazionale francese nell'estate del 2018. Un'operazione che potrebbe essere simile a quella di Romelu Lukaku, visto che per il belga si è speso in prima persona, come ammesso nel corso della stagione da poco terminata.

La possibile trattativa

Il Chelsea non ritiene N'Golo Kanté incedibile. Il motivo è legato anche al fatto che i Blues hanno fatto investimenti pesanti questa estate e ora vuole fare cassa per definire del tutto la rosa a disposizione di Lampard. Nonostante ciò, comunque, gli inglesi non sono disposti a concedere sconti all'Inter e hanno fatto sapere di essere disposti solo per proposte a partire dai 50 milioni di euro.

I nerazzurri, però, sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio alla pari, inserendo nell'affare il cartellino di Marcelo Brozovic, non più imprescindibile per Antonio Conte. La valutazione del centrocampista croato è simile a quella del francese e per questo Ausilio e Marotta potrebbero trattare uno scambio alla pari. Operazione che permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza sempre importante in ottica fair play finanziario, soprattutto dopo la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.