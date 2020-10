I dirigenti della Juventus stanno lavorando per migliorare la rosa, mentre Andrea Pirlo e i suoi ragazzi preparano la gara contro il Napoli. Dunque la Juventus, e in modo particolare il ds Fabio Paratici, si divide tra campo e mercato. Nella giornata di ieri 1 ottobre, Paratici è stato alla presentazione del libro di Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato, nel corso dell'evento, ha svelato diversi retroscena. In modo particolare, Gianluca Di Marzio ha rivelato che Fabio Paratici è molto abile a depistare i giornalisti a caccia di notizie di mercato: “Chi è il numero uno dei bugiardi? Fabio Paratici”.

Il Chief Football Officer della Juventus depista i giornalisti

Da molti anni, Fabio Paratici si occupa del mercato della Juventus. Il Chief Football Officer bianconero è stato l'uomo che ha portato Cristiano Ronaldo a Torino. Per fare al meglio il suo lavoro, Paratici cerca sempre di lavorare sotto traccia e per questo motivo non si sbottona più di tanto con i giornalisti ma Gianluca Di Marzio, alla presentazione del suo Libro "Grand Hotel Calciomercato", ha svelato un interessante retroscena. Infatti, l'esperto di mercato ha spiegato che lui non ama particolarmente chi gli racconta bugie per sviarlo: "Una cosa che io chiedo a loro è di non dire bugie, - ha raccontato il giornalista di Sky Sport - una volta che siamo arrivati a un nome, invece alcuni cercano di sviare.

Il più bugiardo di tutti è Fabio Paratici", l'esperto di mercato ha confidato che certe frasi di Fabio Paratici vanno interpretate proprio perché lui è molto abile a depistare i cronisti a caccia di aggiornamenti di mercato.

La Juventus pensa alla sfida contro il Napoli

In attesa di sapere se Fabio Paratici riuscirà a mettere a segno un colpo di mercato last minute, la Juventus continua la sua marcia di avvicinamento al match contro il Napoli.

Andrea Pirlo, in questi giorni, sta cercando di capire che formazione schierare domenica 4 ottobre. I dubbi del tecnico bresciano riguardano soprattutto il centrocampo e l’attacco. In mediana, in modo particolare, mancherà Adrien Rabiot che sarà squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Rodrigo Bentancur e al suo fianco ci sarà uno fra Arthur e Weston McKennie.

Il brasiliano è apparso in grande crescita contro la Roma, per questo motivo Andrea Pirlo starebbe pensando di schierarlo dal primo minuto contro il Napoli. Oltre ai dubbi a centrocampo, ci sono anche diversi punti interrogativi in attacco. Infatti, resta da capire chi giocherà vicino a Cristiano Ronaldo. Pirlo deve decidere se avanzare Kulusevski, oppure se affidarsi ad uno fra Paulo Dybala e Alvaro Morata. In difesa, invece, non dovrebbero esserci dubbi e giocheranno ancora Danilo, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Inoltre, resta da capire chi giocherà sulle fasce. A destra dovrebbe agire Juan Cuadrado, mentre sulla corsia di sinistra dovrebbe esserci il ritorno di Gianluca Frabotta: Alex Sandro e Federico Bernardeschi sono ancora fermi ai box.

Entrambi rientreranno dopo la pausa per le nazionali e saranno a disposizione per il match contro il Crotone.

Pirlo ha alcuni dubbi di formazione

Nella giornata di domani 3 ottobre, la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere l'allenamento della vigilia della gara contro il Napoli. La squadra sarà al JTC per svolgere una seduta mattutina. Al termine dell'allenamento si svolgerà la conferenza stampa di Andrea Pirlo che si terrà all'Allianz Stadium alle ore 14. Il tecnico bresciano, nel corso dell'incontro con i media, difficilmente darà indicazioni di formazione anche perché la Juventus, domenica 4 ottobre, svolgerà la rifinitura mattutina.