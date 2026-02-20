La Juventus si è guardata negli occhi. Dopo il pesante ko in Champions contro il Galatasaray, lo spogliatoio bianconero ha scelto la via del confronto diretto, senza filtri. Come rivelato da Tuttosport, la squadra ha analizzato errori e responsabilità, consapevole che certi blackout non possono più essere tollerati se si vuole restare in corsa per il quarto posto. Il gruppo è compatto, ma sa bene che la ripresa contro i turchi ha evidenziato limiti di attenzione e gestione che rischiano di compromettere l’intera stagione. I senatori hanno preso la parola, i più giovani hanno ascoltato e condiviso.

Il messaggio è stato chiaro: serve l’atteggiamento visto a San Siro, quando, nonostante l’inferiorità numerica, la squadra ha lottato fino all’ultimo pallone.

Il confronto nello spogliatoio dopo Istanbul

Il faccia a faccia è stato franco. Nessun processo pubblico, ma un’analisi lucida di quanto accaduto a Istanbul. Nel secondo tempo contro il Galatasaray la Juventus ha perso compattezza, distanze e sicurezza, concedendo troppo campo e troppe occasioni. I leader del gruppo hanno sottolineato come la gestione emotiva sia stata carente proprio nel momento decisivo.

Anche l’allenatore, Luciano Spalletti, ha rivisto gli episodi con attenzione, soffermandosi sugli errori individuali ma soprattutto su quelli collettivi.

Il tecnico è stato severo, chiedendo maggiore maturità e capacità di leggere i momenti della partita. Non è bastata la qualità tecnica: è mancata la solidità mentale.

L’obiettivo quarto posto resta alla portata, ma solo a patto di evitare cali di concentrazione. La squadra ha riconosciuto che la reazione vista contro l’Inter a San Siro deve diventare la norma e non l’eccezione. In quell’occasione, pur con un uomo in meno, la Juventus aveva mostrato spirito di sacrificio e organizzazione. È proprio da lì che bisogna ripartire.

Verso Como e il ritorno con il Galatasaray

Non c’è tempo per rimuginare. All’orizzonte c’è la sfida contro il Como, fondamentale per la corsa Champions, e poi il ritorno europeo contro il Galatasaray, dove servirà un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata.

Spalletti dovrà però fare i conti con diverse situazioni fisiche delicate. In difesa l’emergenza è evidente: Bremer non è al meglio e potrebbe essere preservato contro il Como per evitare rischi maggiori. Inoltre, il 21 febbraio mancherà Kalulu, fermato per squalifica. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’assenza di Emil Holm che è finito ai box. Con opzioni ridotte al minimo, non è da escludere un ritorno alla difesa a tre per garantire maggiore copertura e solidità.

In attacco resta da monitorare la situazione di Jonathan David, alle prese con un fastidio all’inguine. Se non dovesse recuperare in tempo per il Como, spazio a Loïs Openda, pronto a guidare il reparto offensivo.

Le prossime due partite diranno molto sul carattere della Juventus.

Prima il segnale in campionato, poi l’assalto europeo contro il Galatasaray. Serviranno coraggio, equilibrio e quella compattezza emersa nel confronto interno. Perché il futuro passa da qui: dagli errori riconosciuti e dalla capacità di trasformarli in forza.