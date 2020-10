Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini, da sabato 17 ottobre tornerà in campo la Serie A per disputare la quarta giornata, che sarà aperta dal big match Napoli-Atalanta e chiusa due giorni dopo dalla sfida Hellas Verona-Genoa. In mezzo altre otto interessanti gare tra le quali spicca ovviamente uno dei derby più prestigiosi al mondo: Inter-Milan. Sulla stracittadina di Milano si aggira però lo spettro del coronavirus: Bastoni, Gagliardini, Young, Radu e Skriniar sono out per positività tra i nerazzurri. Duarte e Gabbia lo sono tra i rossoneri, che in compensano recuperano dallo stesso problema Zlatan Ibrahimovic.

Tutti gli incontri di campionato saranno come sempre trasmessi in diretta su Sky e Dazn. A seguire il calendario della quarta giornata con date, orari e programmazione televisiva delle partite.

Serie A, date e orari 4ª giornata

Come detto la quarta giornata di Serie A inizierà sabato 17 ottobre. Alle ore 15 subito con il big match Napoli-Atalanta che sarà visibile su Sky. Una partita che promette scintille, con la squadra di Gattuso in campo col dente avvelenato dalla sentenza che ha assegnato il 3-0 a tavolino alla Juve per il mancato svolgimento di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre e penalizzato di un punto gli stessi partenopei. E dall’altra parte i bergamaschi show di Gasperini, che al San Paolo si presentano da primi della classe, a punteggio pieno dopo tre vittorie in goleada e con finora il migliore attacco d’Europa.

Sempre su Sky, alle 18 appuntamento con Inter-Milan e Sampdoria-Lazio. La partita di Genova sarà condita da ex biancocelesti in maglia blucerchiata: Candreva e Keita pronti a sfidare la squadra di Simone Inzaghi che tre giorni dopo ospiterà il Borussia Dortmund all’Olimpico per la fase a gironi di Champions League.

Sarà invece visibile su Dazn Crotone-Juventus che alle 20:45 completerà il quadro delle gare in programma sabato. Allo ‘Scida’ non ci sarà sicuramente Cristiano Ronaldo, anche lui assente in questa giornata perché positivo al coronavirus.

Stracittadina di Milano il clou

Inter-Milan, sabato sera nel quasi deserto di San Siro il clou della quarta giornata.

Arriva forse troppo presto questo derby della Madonnina, che vedrà la truppa dell’ex Pioli in cerca di una conferma importante dopo le tre vittorie di fila, e la porta di Donnarumma ancora imbattuta, in questi primi altrettanti turni di campionato. Gli uomini di Conte viaggiano invece con 2 punti in meno dei cugini ma meditano il sorpasso in classifica. Sfida nella sfida sarà il confronto a distanza tra i bomber di razza Lukaku e Ibrahimovic.

La stracittadina di Milano sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. Gli abbonati Sky potranno vedere Il derby di Milano anche in diretta streaming su Sky Go.

Le partite di domenica e il posticipo

Domenica 18 ottobre altri cinque incontri: si partirà alle 12:30 con l'altro derby in programma dopo quello del Meazza, poi Bologna-Sassuolo, trasmessa da Dazn, con i neroverdi al Dall’Ara sognando l'Europa. Si proseguirà alle 15 con Spezia-Fiorentina, ancora visibile su Dazn, e Torino-Cagliari che sarà invece trasmessa su Sky.

In chiusura della domenica di Serie A, alle18 sarà poi il momento di Udinese-Parma e alle 20:45 di Roma-Benevento. Entrambe saranno in onda su Sky, come pure il posticipo Verona-Genoa di lunedì 19 ottobre, alle 20:45, che manderà in archivio la quarta giornata di campionato.