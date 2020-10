Continuano senza sosta gli allenamenti per il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa, impegnato nell'anticipo domenicale (ore 12:30) in terra sarda contro il Cagliari. La squadra rossoblù, dopo aver perso le prime tre gare, è riuscita a raccogliere i primi punti (1-1) contro la Juventus. Pareggio che ha regalato il primo punto in questo nuovo campionato di Serie A e che soprattutto ha dato morale alla squadra per il resto del torneo. Avvicinandoci alla sfida contro il Cagliari, alcuni assenti delle ultime giornate potrebbero tornare a disposizione per la trasferta di Cagliari. In gruppo sono tornati due calciatori: il centrocampista Ahmad Benali e l'attaccante Emmanuel Riviere che, con molta probabilità, partiranno entrambi dalla panchina.

Allenamenti anche per il rientrante Niccolò Zanellato che terminato l'isolamento fiduciario, si allenerà ancora per qualche giorno a parte. Nel frattempo, la dirigenza calabrese ha emesso dei voucher per i vecchi abbonati.

Ritorno in gruppo per due calciatori

Nonostante le numerose assenze in questo avvio di campionato, il Crotone ha a disposizione una rosa lunga e competitiva. Per i calabresi, la gara che si disputerà al "Sardegna Arena" potrebbe garantire il ritorno di alcuni elementi assenti in queste prime partite. Ritorno importante per il centrocampista libico Ahmad Benali, che potrebbe esordire nel nuovo campionato a partita in corso e per l'attaccante francese Emmanuel Riviere, già a segno alla prima di campionato contro il Genoa.

Il libico, classe 1992, è arrivato in Calabria nel 2018 collezionando 61 presenze e realizzando ben 13 reti, mentre per il francese classe 1990 è alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. Recuperi utili che potranno portare esperienza e qualità alla rosa già a partire dal match contro il Cagliari.

Le due squadre rossoblù si ritrovano in Serie A dopo l'acceso duello testa a testa nella stagione 2015/2016 in Serie B: alla fine vennero promosse entrambe le squadre.

Voucher per i tifosi

Buone notizie per tutti i tifosi rossoblù, che a partire dal 22 ottobre 2020 fino al 21 novembre 2020 avranno la possibilità di usufruire di un voucher messo a disposizione dalla società in favore di chi nella scorsa stagione ha sottoscritto un abbonamento.

Una volta ottenuto il voucher, il tifoso, potrà avere l'opportunità di acquistare i biglietti degli eventi organizzati esclusivamente dal Crotone calcio e potrà essere utilizzato nell'arco della stagione attuale, oltre i termini non sarà più valido.