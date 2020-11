Da diverso tempo il Milan è accostato a Florian Thauvin, trequartista che milita nel Marsiglia ed in scadenza di contratto a giugno 2021, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata decisiva. Secondo la fonte spagnola 'todofichajes.com', il Marsiglia starebbe cercando di convincere Thauvin a rinnovare per non perderlo a parametro zero, ma il francese ha sempre rifiutato la proposta. Infatti, il giocatore vuole trasferirsi in un nuovo club la prossima estate e sembra che abbia già scelto il Milan come sua nuova destinazione. I rossoneri hanno raggiunto con l'agente del giocatore un accordo che vedrà il 27enne entrare a far parte del nuovo progetto a partire dall'inizio della prossima stagione.

Il nazionale francese dovrebbe guadagnare 3 milioni di euro netti e firmerà, per quattro stagioni, un contratto di 12 milioni di euro in totale.

Calciomercato Milan, possibile nuova offerta per Boubakary Soumare

Secondo il portale spagnolo 'todofichajes.com', Soumare continua ad essere un obiettivo del Milan dopo che i rossoneri sono stati vicino ad acquistarlo l'estate scorsa. Purtroppo non si sono create le condizioni per il trasferimento nel mercato estivo e da quel momento Paolo Maldini e la dirigenza rossonera stanno cercando di ottenere un accordo per il 21enne. L'attuale contratto di Soumare scade nel 2022 e, sebbene il club della Ligue 1 abbia intenzione rinnovarlo, ci sarebbero diverse difficoltà.

Il club francese starebbe così pensando di cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato o eventualmente la prossima estate. Il Lille vorrebbe ricavare 25 milioni di euro dalla sua vendita, anche se l'offerta del Milan, al momento, è quella di un prestito fino alla fine della stagione con un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Milan, ipotesi Vazquez

Dopo il possibile lieto fine sul fronte Thauvin, secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', potrebbe esserci un'altra opportunità per la dirigenza rossonera. Il centrocampista Lucas Vazquez, lascerà il Real Madrid a parametro zero perché non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Lo spagnolo può giocare su entrambe le fasce e il sito afferma che il 29enne potrebbe diventare un'ottima occasione per i club italiani, aggiungendo che il Milan potrebbe passare da una semplice ammirazione ad un interesse più concreto. Se il Milan dovesse tornare in Champions, la flessibilità dell'attaccante sarebbe molto utile a Pioli. L'affare potrebbe subire una brusca accelerata nel caso in cui il Milan non dovesse rinnovare il contratto di Calhanoglu, sul quale ci sono diverse problematiche.