Il Milan si è assicurato l'acquisto del 21enne del Real Madrid Brahim Diaz in prestito per una stagione e fino a questo momento il giocatore si è reso protagonista realizzando tre reti. Il problema della dirigenza rossonera è quello di non essere riusciti a concordare un'opzione di acquisto o un obbligo di acquisto, anche se sembrerebbe che i rossoneri abbiano l'intenzione di cercare un accordo col Real Madrid. Secondo quanto riportato da 'DonBalon', Zidane ha voluto cedere Brahim Diaz solo in prestito, poichè al Real Madrid non sarebbe riuscito a trovare il giusto spazio per emergere.

Ecco perché Zidane è stato chiaro con il giocatore e gli ha consigliato di andare in Italia e più precisamente al Milan, un club che è felice di utilizzare giocatori giovani disposti a migliorare il proprio livello.

Quando Zidane ha permesso a Brahim di andarsene, ha chiarito espressamente che il Milan non avrebbe avuto alcuna opzione di acquisto, e il rapporto afferma che il Milan si sta "strappando i capelli" per non aver cercato insistentemente di inserire un diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, Thauvin possibile innesto

Come riportato da 'Calciomercato.com', l'attacco del Milan è stato micidiale negli ultimi mesi con giocatori del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e ora Brahim Diaz che hanno contribuito con gol e assist. Tra tutti, però, solo un giocatore ha fatto mancare il suo apporto in fase realizzativa, lo spagnolo Samu Castillejo.

L'esterno spagnolo aveva fatto una buona impressione inizialmente, dopo la partenza di Suso, momento dal quale è diventato titolare sulla fascia destra rossonera. L'attaccante però, non ha goduto di un buon inizio di stagione 2020-21, con alcune scelte sbagliate in zona gol, oltre a non essere assistito da una buona condizione fisica.

Le occasioni dategli da Pioli, soprattutto in Europa League, non sono state colte e quindi i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara hanno già iniziato a pensare a come rafforzare la corsia di destra. Indiscrezioni dicono che il Milan abbia un forte interesse per Florian Thauvin del Marsiglia, il cui contratto scadrà a giugno 2021 e quindi è possibile un accordo a prezzo ridotto a gennaio.

Continuano i contatti con l'entourage del giocatore, ma la concorrenza non manca visto che sul giocatore ci sono anche Napoli e Leicester. L'arma segreta dei rossoneri potrebbe essere Massara, che è molto abile nel muoversi sul mercato francese e che in due occasioni ha già provato a portare il ragazzo in Italia, quando era alla Roma e all'Inter.