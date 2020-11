Il cammino del Milan in questa stagione prosegue a gonfie vele con i rossoneri che occupano il primo posto nella classifica di Serie A. La dirigenza rossonera starebbe pensando di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli ed in ballo, tra gli altri, ci sarebbero i nomi di Jovic, Soumaré e Lovato. I calciatori in questione potrebbero essere tre innesti importanti per il tecnico rossonero, che avrebbe così un nuovo giocatore per ogni reparto della rosa rossonera.

Calciomercato Milan, Jovic in uscita dal Real Madrid

Luka Jovic è ancora un nome molto forte sul mercato internazionale.

L’attaccante del Real Madrid era stato già accostato a diversi club durante la sessione estiva. I rossoneri potrebbero tornare alla carica durante la sessione di mercato invernale, per regalare all'allenatore Stefano Pioli una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante ha collezionato solamente quattro presenze col Real Madrid in questo inizio di stagione e Zinedine Zidane sembrerebbe averlo praticamente bocciato. La concorrenza per i rossoneri non mancherebbe, infatti secondo quanto riportato da alcuni fonti estere, oltre a Milan e Monaco, il Napoli è determinato a provare a ingaggiare l'attaccante serbo, che arriverebbe in prestito fino alla fine della stagione con eventuale inserimento del diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da MIlanlive.it, il destino di Jovic sembrerebbe ormai scontato. Il Real Madrid sarebbe pronto a scaricarlo, inizialmente anche solo in prestito. Il dirigente rossonero Ricky Massara sarebbe pronto a valutare ogni occasione di mercato, tra cui quella riguardante l’ex Eintracht Francoforte.

Calciomercato Milan, torna di moda Soumaré

Boubakary Soumaré, centrocampista classe '99 del Lille, non è certamente un nome nuovo nell'ambito del Calciomercato rossonero. Il centrocampista, infatti, era stato seguito a lungo in estate, ma la trattativa non era andata a buon fine per le alte richieste del club francese.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan ci aveva provato seriamente per Soumaré, mettendo sul piatto una proposta molto simile a quella formulata al Brescia per l'acquisto di Tonali: prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore, però, rimarrà tra gli obiettivi di mercato del club rossonero poiché la volontà del Milan è quella di continuare ad investire su giovani di talento. La partita di Europa League che si disputerà giovedì 5 novembre a San Siro tra Milan e Lille, sarà l'occasione per vedere da vicino il talentuoso centrocampista.

Sfida alla Juventus per Lovato

Secondo quanto riportato da Milanlive.it, il Milan avrebbe raggiunto un pre-accordo con l'Hellas Verona per l'acquisto del difensore centrale Lovato.

In questo modo il Milan avrebbe battuto la concorrenza dei due maggiori rivali Inter e Juventus. Non si conoscerebbe però la cifra spesa dai dirigenti rossoneri, anche se il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro.