Inter-Juventus è una sfida destinata a continuare non solo sul campo ma anche sui tavoli del Calciomercato. Entrambe le società infatti stanno già programmando il mercato della prossima stagione, con alcuni giocatori finiti nella lista acquisti delle rispettive dirigenze. Si è parlato ad esempio di un interesse per il centrocampista offensivo del Real Madrid Isco, con l'Inter che sarebbe pronta ad offrire Eriksen mentre la Juventus per lo spagnolo potrebbe mettere sul piatto Dybala. Nelle ultime ore però un altro nome è stato accostato ad entrambe le società. Si tratta del terzino sinistro Marcelo, che con ogni probabilità la prossima stagione lascerà il Real Madrid.

Il nazionale brasiliano andrà in scadenza a giugno 2022 e l'unica occasione per monetizzare dalla sua cessione per la società spagnola è appunto la prossima estate. Come scrive Todofichajes (news ripresa anche da Tuttosport), è ormai fatto noto l'interesse della Juventus per Marcelo. Nelle ultime ore però anche l'Inter avrebbe espresso gradimento per il terzino sinistro.

Possibile sfida di mercato Inter-Juventus per Marcelo

Secondo Todofichajes in estate Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per acquistare del terzino sinistro Marcelo. Il giocatore è destinato a lasciare il Real Madrid in quanto non è considerato un titolare dal tecnico Zinedine Zidane. Già durante questo inizio di stagione l'allenatore francese gli ha preferito Mendy, con il brasiliano che si è spesso seduto in panchina.

Difficile una cessione a gennaio, più probabile che il Real Madrid consideri una sua partenza in estate. Nella sfida di mercato fra Inter e Juventus per l'acquisto del brasiliano potrebbe essere decisivo il ruolo di Cristiano Ronaldo. La punta portoghese ha condiviso con Marcelo tanti successi con il Real Madrid ed entrambi sono legati da una profonda amicizia, fattori che potrebbero far propendere il giocatore verso la Juventus.

Il mercato dell'Inter

Si parla di un interesse dell'Inter per Marcelo ma non è l'unico terzino sinistro nella lista di mercato dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Si segue infatti il giocatore del Chelsea Emerson Palmieri, considerato una riserva nella squadra inglese. Potrebbe partire già a gennaio: il Chelsea potrebbe avallare anche una cessione in prestito con diritto di riscatto a 15-20 milioni di euro.

La società nerazzurra durante il calciomercato invernale proverà a vendere anche qualche giocatore. Una dei candidati a lasciare Milano è Christian Eriksen, che piace in Bundesliga (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) e in Francia (Paris Saint Germain). Se dovesse partire Eriksen, l'Inter potrebbe investire sul centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi.