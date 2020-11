La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato. La società bianconera infatti dovrebbe dapprima dedicarsi ad alcune cessioni importanti, su tutte quelle di Khedira, Ramsey e Bernardeschi. Sia il tedesco che il gallese potrebbero trasferirsi in Premier League, mentre per il toscano queste ultime settimane del 2020 potrebbero essere decisive per convincere Pirlo a puntare ancora su di lui.

Ma oltre alle cessioni, i tifosi bianconeri si attendono anche investimenti importanti in entrata, che potrebbero essere anticipati rispetto al calciomercato estivo. Secondo Fiorentinanews.com, la Juventus potrebbe decidere di acquistare il centrocampista offensivo dell'Udinese Rodrigo De Paul.

Si parla di una possibile offerta da 35 milioni di euro, con la Juventus che spera in un pagamento dilazionato per il nazionale argentino. La duttilità di De Paul avrebbe convinto la società bianconera a investire su di lui: infatti può giocare sia come mezzala ma anche su tutta la trequarti.

Possibile un'offerta da 35 milioni a gennaio per De Paul

Secondo Fiorrentinanews.com la Juventus potrebbe investire circa 35 milioni di euro per l'acquisto di Rodrigo De Paul. L'argentino sarebbe il profilo ideale per il gioco di Pirlo, in quanto duttile e bravo a garantire quantità e qualità

. Il suo eventuale arrivo però passerebbe non solo da alcune cessioni, ma anche da un eventuale pagamento dilazionato, come già successo in estate per gli acquisti di McKennie, Morata e Chiesa.

D'altronde in un momento di crisi economica anche per il calcio, le società puntano soprattutto a distribuire nel tempo eventuali investimenti. L'argentino, qualora dovesse approdare alla Juventus, ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico Paulo Dybala.

Il resto del mercato della Juventus

L'indiscrezione di Fiorentinanews.com, rilanciata anche da Tuttojuve.com, per adesso non trova conferme da altri media sportivi italiani.

Sembra infatti difficile che l'Udinese decida di privarsi del suo capitano a stagione iniziata, considerando anche che la società friulana è attesa da un difficile campionato in Serie A. Sarebbe quindi più probabile un addio dell'argentino in estate.

A gennaio invece la Juventus potrebbe provare investire su Hakan Calhanoglu, soprattutto se Aaron Ramsey dovesse lasciare Torino.

Il centrocampista turco infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan e potrebbe essere ceduto dalla società di Elliott a gennaio così da monetizzare dalla sua partenza. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio di mercato fra Milan e Juventus, che porterebbe il nazionale turco a Torino e il giovane Portanova in rossonero. In questo modo entrambe le società iscriverebbero a bilancio una plusvalenza finanziaria.