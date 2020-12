Uno dei nomi che con ogni probabilità infiammerà la prossima sessione di Calciomercato è quello di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è ormai ai margini del progetto del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, e per giocare con maggiore continuità dovrebbe chiedere la cessione a gennaio. L'allenatore nerazzurro non ha fatto nulla per nascondere la propria volontà di non puntare su di lui, visto che nelle ultime settimane lo ha schierato soltanto negli ultimi minuti. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è arrivata sabato, con l'ex Tottenham entrato al 91' al posto di Sanchez nel match contro il Bologna, ormai già archiviato sul 3-1.

E a fiutare il grande affare ci sarebbe la Roma, con i tifosi che chiedono ai Friedkin uno sforzo per dare l'assalto al quarto posto.

Roma su Eriksen

La Roma ha da poco cambiato proprietà con l'arrivo dei Friedkin, subentrati a James Pallotta. I tifosi si attendono un primo regalo sul mercato già nella prossima sessione, a gennaio. E il nome che fa sognare i sostenitori giallorossi sarebbe proprio quello di Christian Eriksen. Il centrocampista danese è in rotta con l'Inter e proprio tra un mese potrebbe dire addio ai nerazzurri. L'ammissione recentemente è arrivata anche dall'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato come si cercherà la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

I capitolini sognano il grande colpo per dare l'assalto al quarto posto.

La squadra di Fonseca, infatti, ha ben figurato fino ad ora e l'arrivo di Eriksen regalerebbe altre varianti tattiche al tecnico portoghese, che potrebbe schierarsi indistintamente con il 3-4-2-1, come fatto ultimamente, e il 4-2-3-1, con Mkhitaryan e Pedro ai lati proprio del centrocampista attualmente all'Inter. In questa stagione il classe 1992 non ha mai inciso con la maglia nerazzurra, disputando sette partite in campionato (le ultime tre entrando sempre nei minuti finali) e tre in Champions League, senza timbrare mai il cartellino.

La richiesta dell'Inter

L'Inter è pronta a sedersi a trattare la cessione di Christian Eriksen. La Roma avrebbe chiesto il centrocampista danese in prestito, visto che dovrebbe sostenere un ingaggio pesante. I nerazzurri non hanno chiuso le porte a questa soluzione, rispetto a quanto successo la scorsa estate, ma in cambio, secondo l'emittente, avrebbero chiesto il prestito di Jordan Veretout, che si sposerebbe alla perfezione con il 3-5-2 di Antonio Conte.

I due club, poi, dovrebbero discutere eventualmente se inserire un diritto di riscatto per entrambi i cartellino o se riparlarne poi direttamente al termine di questa stagione.